Видео ⟩ Погоня в Риге: преступника удалось задержать при помощи электрошокового оружия

Видео: погоня в Риге

Рано утром 14 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулирующие Агенскалнс, заметили женщину, которая при помощи жестов просила правоохранителей остановиться. Она рассказала, что когда вместе с дочкой находилась в продуктовом магазине, девочка заметила, что в помещении для сотрудников "шарится" посторонний мужчина. Она незамедлительно рассказала обо всем маме, в то время как незнакомец принялся бежать.

Во время разговора женщина указала на мужчину на противоположной улице. Она также обнаружила, что из ее сумки пропал красный кошелек. Сотрудники полиции тут же бросились за преступником.

С их стороны прозвучало несколько приказов остановиться, включая предупреждение об использовании электрошокового оружия. Однако это не помогало и мужчина продолжал бежать.

Лишь после применения электрошокера одному из полицейских удалось задержать преступника. Вскоре после этого на место задержания прибыли еще полицейские и мужчину обыскали. Кошелек так и не был найден.

Между тем потерпевший выразил желание написать заявление о случившемся. Поэтому, на место происшествия была вызвана Государственная полиция.

Совместно с сотрудниками Госполиции был произведен обыск ближайших окрестностей, чтобы выяснить, не выбросил ли задержанный кошелек где-то по пути. Через несколько минут правоохранители получили сообщение о том, что красный кошелек был обнаружен в здании магазина.

Сотрудники Рижской муниципальной полиции оштрафовали мужчину за неповиновение на 70 евро, после чего задержанный был передан Государственной полиции в связи с кражей.

Через пару часов сотрудники полиции отправились на вызов в Торнякалнс, где снова встретили задержанного ранее мужчину. После того, как Госполиция разрешила ему покинуть участок, мужчина решил навестить своих родителей. Когда те отказались давать ему деньги, он устроил серьезную драку.

Нарушитель порядка был оштрафован на 100 евро за мелкое хулиганство. После этого мужчина покинул родительский дом.

Однако на этом история не закончилась: вечером сотрудники полиции вновь получили звонок он родителей оштрафованного ранее мужчины. Они сообщили, что их сын вернулся с извинениями, поэтому они впустили его в квартиру. Когда мужчина снова начал просить денег и получил очередной отказ, снова стал угрожать родителям. Пара сообщила полиции, что боится находиться в одном доме со своим сыном.