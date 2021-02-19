Пт, 19.02.2021
В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что усталость общества достигла критического уровня, а основные потребности, которые накопились у людей, нельзя бесконечно откладывать. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
1 мин для прочтения

За нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован латвийский культурист Высоцкис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Один из самых известных латвийских бодибилдеров Айвар Высоцкис был приговорен к четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает LETA.

В организме 63-летнего Высоцкиса было обнаружено Вещество группы S2 - хориогонадотропин.

Допинг-проба была взята 19 ноября 2017 года на международном турнире Rīgas Pērle 2017, который проходил под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB). На этом турнире по бодибилдингу Высоцкис занял третье место.

Начало периода дисквалификации определено с данного турнира до 18 ноября 2021 года.

Результат  Высоцкиса в конкурсе 2017 года был аннулирован.

В 2009 году Высоцкис выиграл престижные соревнования "Мистер Вселенная" в категории "Masters 50+". До сих пор это самое большое достижением в истории латвийского бодибилдинга.

Последние новости

НАВЕРХ
Back