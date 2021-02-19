За нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован латвийский культурист Высоцкис
Один из самых известных латвийских бодибилдеров Айвар Высоцкис был приговорен к четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает LETA.
Один из самых известных латвийских бодибилдеров Айвар Высоцкис был приговорен к четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает LETA.
В организме 63-летнего Высоцкиса было обнаружено Вещество группы S2 - хориогонадотропин.
Допинг-проба была взята 19 ноября 2017 года на международном турнире Rīgas Pērle 2017, который проходил под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB). На этом турнире по бодибилдингу Высоцкис занял третье место.
Начало периода дисквалификации определено с данного турнира до 18 ноября 2021 года.
Результат Высоцкиса в конкурсе 2017 года был аннулирован.
В 2009 году Высоцкис выиграл престижные соревнования "Мистер Вселенная" в категории "Masters 50+". До сих пор это самое большое достижением в истории латвийского бодибилдинга.