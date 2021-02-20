Суд оставил Навальному реальный срок и признал виновным по делу о клевете

Мосгорсуд зачел в срок приговора полтора месяца, проведенные Навальным под домашним арестом с декабря 2014-го по февраль 2015 года.

"Полтора месяца скинули - уже нормально!" - сказал оппозиционер сразу после оглашения решения.

Таким образом, Навальный должен будет провести в колонии чуть более двух с половиной лет.

Адвокаты Навального пояснили, что окончательный срок составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля - начале августа 2023 года, сообщает "Дождь".

Напомним, что Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

При начале второго заседания Навальному дали сказать последнее слово в суде.

"Я считаю, что за это за все вы будете гореть в аду. Но, я надеюсь, вы - люди молодые, вы еще ответите перед нормальным человеческим судом. Я понимаю, что вы устроили: утром был один суд, вечером другой. Чтобы вечером вы сказали что Навальный сидит не потому что скрывался от инспекции, а потому что оскорбил ветерана.

То, что вы задумали, я уверен не получится. И так или иначе право возьмет свое и каждый ответит", - сказал свое последнее слово на суде по делу о клевете Навальный".

Позже судья зачитала приговор, по которому Навальный признан виновным по делу о "клевете на ветерана" Игната Артеменко.

Алексей Навальный вину не признал и сказал, что дело в отношении него было возбуждено незаконно, и что это политическое преследование.

Напоминаем, что в среду, 16 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы состоялось третье слушание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. В ходе заседания прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения, попросила суд приговорить оппозиционера к денежному штрафу в размере 950 тысяч рублей (около 10 620 евро).

Дело о клевете завели в июне 2020 года из-за высказывания Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко. Политик назвал участников ролика "холуями" и "позором страны".