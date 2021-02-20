Суд оставил в силе реальный срок лишения свободы для Навального: его снизили на полтора месяца

В 10.00 состоялось выездное заседание, где рассмотрели апелляционную жалобу на решение о замене условного наказания на реальное.

Навальный прибыл в зал суда.

Мосгорсуд оставил в силе решение о замене Алексею Навальному условного срока по делу Yves Rocher на реальный, сообщает "Медуза".

Мосгорсуд зачел в срок приговора полтора месяца, проведенные Навальным под домашним арестом с декабря 2014-го по февраль 2015-го года.

"Полтора месяца скинули - уже нормально!" - сказал Навальный сразу после оглашения решения.

Таким образом, Навальный должен будет провести в колонии чуть более двух с половиной лет.

Адвокаты Навального пояснили, что окончательный срок составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля - начале августа 2023, сообщает "Дождь".

Напомним, что Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

Дело о клевете будет рассмотрено в 14:00.

В среду, 16 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы состоялось третье слушание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. В ходе заседания прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения, попросила суд приговорить оппозиционера к денежному штрафу в размере 950 тысяч рублей (около 10 620 евро)

Дело о клевете завели в июне 2020 года из-за высказывания Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко. Политик назвал участников ролика "холуями" и "позором страны".