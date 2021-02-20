Сб, 20.02.2021
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Суд оставил в силе реальный срок лишения свободы для Навального: его снизили на полтора месяца

Алексей Навальный ФОТО: AP/Scanpix

В субботу, 20 февраля в Москве проходят два судебных процесса с участием российского политика Алексея Навального. На первом Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Навального на решение суда, заменившего ему условный срок на реальный по делу Yves Rocher. На втором заседании мировой судья рассмотрит дело о "клевете на ветерана" Игната Артеменко, пишет "Медуза".

В 10.00 состоялось выездное заседание, где рассмотрели апелляционную жалобу на решение о замене условного наказания на реальное.

Навальный прибыл в зал суда.

Мосгорсуд оставил в силе решение о замене Алексею Навальному условного срока по делу Yves Rocher на реальный, сообщает "Медуза".

Мосгорсуд зачел в срок приговора полтора месяца, проведенные Навальным под домашним арестом с декабря 2014-го по февраль 2015-го года.

"Полтора месяца скинули - уже нормально!" - сказал Навальный сразу после оглашения решения.

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Таким образом, Навальный должен будет провести в колонии чуть более двух с половиной лет.

Адвокаты Навального пояснили, что окончательный срок составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля - начале августа 2023, сообщает "Дождь".

Напомним, что Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

Дело о клевете будет рассмотрено в 14:00.

В среду, 16 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы состоялось третье слушание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. В ходе заседания прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения, попросила суд приговорить оппозиционера к денежному штрафу в размере 950 тысяч рублей (около 10 620 евро)

Дело о клевете завели в июне 2020 года из-за высказывания Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко. Политик назвал участников ролика "холуями" и "позором страны".

Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы. Оппозиционера могут приговорить к штрафу до 1 миллиона рублей (около 11 тысяч евро) либо к принудительным работам на срок до 240 часов.

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