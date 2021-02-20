Потому что "дебилы": Дмитрий Шепелев о слухах про увольнении с канала ТНТ

В феврале 2020 года Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала. До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандальных передач, которые ему предлагают вести. После Шепелев появился в качестве ведущего семейного шоу "Ты как я" на телеканале ТНТ.

Недавно в желтой прессе появились слухи, что съемки шоу якобы приостановлены из-за низких рейтингов.

Недавно Шепелев прокомментировал в Instagram- сторис слухи, что программу якобы не стали продлевать на второй сезон, а вместо нее вообще появится другое шоу, ведущим которого станет Иван Пышненко.

Недавно Шепелев решил пообщаться с подписчиками. Ему стали задавать вопросы про увольнение.

"Закрыли? Не слышал", - ответил он.

Тогда подписчики спросили, почему везде пишут, что Шепелев уволен, если это не так.

"Потому что "дебилы", как говорит Сергей Лавров", - написал Шепелев.

Следом Дмитрий опубликовал фото, на котором он якобы присутствует на съемках.



Ранее телеведущий признался, что станет отцом во второй раз.