Сб, 20.02.2021
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  • Потому что "дебилы": Дмитрий Шепелев о слухах про увольнении с канала ТНТ
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Потому что "дебилы": Дмитрий Шепелев о слухах про увольнении с канала ТНТ

Дмитрий Шепелев ФОТО: Пресс-фото

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев на своей Instagram-странице опроверг слухи о своем увольнении с телеканала ТНТ, назвав "дебилами" тех, кто их распространил. Об этом пишет "Московский комсомолец". 

В феврале 2020 года Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала. До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандальных передач, которые ему предлагают вести. После Шепелев появился в качестве ведущего семейного шоу "Ты как я" на телеканале ТНТ.

Недавно в желтой прессе появились слухи, что съемки шоу якобы приостановлены из-за низких рейтингов.

Недавно Шепелев прокомментировал в Instagram- сторис слухи,  что программу якобы не стали продлевать на второй сезон, а вместо нее вообще появится другое шоу, ведущим которого станет Иван Пышненко.

Недавно Шепелев решил пообщаться с подписчиками. Ему стали задавать вопросы про увольнение.

"Закрыли? Не слышал", - ответил он. 

Тогда подписчики спросили, почему везде пишут, что Шепелев уволен, если это не так. 

 "Потому что "дебилы", как говорит Сергей Лавров", - написал Шепелев.

Следом Дмитрий опубликовал фото, на котором он якобы присутствует на съемках.
 

Ранее телеведущий признался, что станет отцом во второй раз.

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