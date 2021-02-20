Сергей Лазарев: "Век тик-токеров и блогеров не такой большой"

Сергей Лазарев сейчас принимает участие в проекте "Танцы со звездами". Вместе с ним на шоу танцует блогер и экс-возлюбленный Ольги Бузовой - Давид Манукян.

Певец отмечает, что блогерство - это временная история.

"Век тик-токеров и блогеров не такой большой. Нельзя сравнивать их с артистами, ведь последние производят то, что люди на протяжении долгих лет слушают, пересматривают, с нашими песнями у людей ассоциируются жизненные моменты", - заметил Лазарев.

Он также указал, что Дава хорошо танцует, он - профессионал.

На слухи, которые о нем появляются в СМИ Лазарев не реагирует.

"За прошедшие 20 лет чего только про меня не писали. Я так спокойно к этому отношусь, ведь все это - новости одного дня", - отмечает он.

Сергей указывает, что 80% того, что о нем пишут - это полная чушь. Он не собирается никому ничего доказывать.