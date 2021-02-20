Сергей Лазарев: "Век тик-токеров и блогеров не такой большой"

Сергей Лазарев сейчас принимает участие в проекте "Танцы со звездами". Вместе с ним на шоу танцует блогер и экс-возлюбленный Ольги Бузовой - Давид Манукян.
Певец отмечает, что блогерство - это временная история.
"Век тик-токеров и блогеров не такой большой. Нельзя сравнивать их с артистами, ведь последние производят то, что люди на протяжении долгих лет слушают, пересматривают, с нашими песнями у людей ассоциируются жизненные моменты", - заметил Лазарев.
Он также указал, что Дава хорошо танцует, он - профессионал.
На слухи, которые о нем появляются в СМИ Лазарев не реагирует.
"За прошедшие 20 лет чего только про меня не писали. Я так спокойно к этому отношусь, ведь все это - новости одного дня", - отмечает он.
Сергей указывает, что 80% того, что о нем пишут - это полная чушь. Он не собирается никому ничего доказывать.
"На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!" - подытожил он.