Авиация, верховая езда и диеты: чем занимается внучка легендарного хоккеиста Третьяка?

В этом году внучке хоккеиста исполнится 20 лет. У неё также было желание сохранить семейные традиции. Правда, это не имело ничего общего с хоккеем.

ФОТО: кадр из видеоролика

Несколько лет назад перед балом дебютанток журнала Tatler она рассказала, что хочет стать пилотом, как два её прадедушки. Владислав Третьяк поддержал желание внучки:

"Да, неординарное решение, не каждая девушка спит и видит стать пилотом. Но я всегда за то, что Аня хочет. Пусть, я готов помочь - потому что человек должен получать удовольствие от профессии. Я вот не знаю, какой из меня получился бы лётчик. А она экстремалка. Если Аня убедит маму, я буду на её стороне.

Мой отец тоже не хотел, чтоб я был хоккеистом, а мама хотела. Видите, я думаю, что у мамы всегда выбор правильнее, чем у папы", - сказал он. 1

Аня также рассказывала о ещё одном своём увлечении - верховой езде. У девушки есть свой конь, которого ей подарили друзья семьи. Его зовут Ангел. Дедушка полностью поддерживает и это увлечение внучки:

"Я им не доверяю. Хочется быстро спрыгнуть. Вот у Ани получается договариваться и владеть - и животные подчиняются силе. А у меня цели договориться с конём нет - нет, соответственно, и желания", - говорит он.

ФОТО: кадр из видеоролика

Третьяк также рассказал о характере своей внучки: "Характером она на меня не похожа. У меня он все-таки мягкий, у неё - волевой.

Я волевой только на льду, а в жизни добрый. А у Ани спортивный характер. 1

Мне кажется, мужчинам будет тяжело с ней, потому что она хочет везде быть первой. И при этом являть собой образец порядка. Аня - очень интересная девочка. Но немножко строгая".

Аня, как и многие девушки, следит за своей фигурой, она начала увлекаться диетами очень рано - в 11 лет. Тогда расписание Анны выглядело так: 6 конных тренировок в неделю, пробежки и катание на велосипеде в Юрмале. И, конечно, никакой выпечки.

ФОТО: кадр из видеоролика

Когда Анна училась в школе, она говорила, что имя её великого дедушки ей не особо помогает:

"Меня опасаются, потому что дедушка - это что-то такое. Он очень высокопоставленный человек, не все могут подойти и пообщаться. Для кого-то мой дедушка может быть страшноват". 1

Третьяк отметил, что не против знакомить молодую внучку с хоккеистами, но она пока об этом не думает: "Она пока категорически не хочет это обсуждать. Но я, в принципе, всегда готов. Ничего плохого здесь не вижу - меня с моей женой тоже познакомили".

ФОТО: кадр из видеоролика

Пока девушка продолжает искать себя, сейчас она подумывает о карьере модели и художницы.