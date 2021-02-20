Сб, 20.02.2021
Это до сих пор небывалый способ поддержки, который я предлагала еще год назад - в начале пандемии. Я рада, что наконец удалось добиться поддержки в денежном выражении для значительной помощи Рамона Петравича, министр благосостояния
Рамона Петравича, министр благосостояния
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Минсообщения предложит возобновить полеты в третьи страны

ФОТО: pixabay.com

Министерство сообщения вскоре подаст правительству предложение о возобновлении полетов в третьи страны, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter.

Он заявил, что запреты работают только в том случае, если их соблюдают все страны ЕС или если внутренние границы закрыты.

В Латвии международные авиаперелеты в третьи страны запрещены с начала пандемии Covid-19.

Также правительство постановило, что с 11 по 25 февраля въезд в Латвию из стран ЕС, АЭЗ, Швейцарии и Великобритании разрешен только по важным и неотложным причинам.

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