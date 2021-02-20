Латвия получила еще 16 800 доз вакцины AstraZenecа
Латвия получила еще 16 800 доз вакцины AstraZeneca от Covid-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения.
Латвия получила еще 16 800 доз вакцины AstraZeneca от Covid-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения.
Полученные вакцины будут использоваться для продолжения вакцинации сотрудников и клиентов центров социального ухода, а также медиков и студентов медицины, которые решили пройти вакцинацию. Также начата вакцинация людей старше 70 лет.
В службе пояснили, что параллельно с клиентами и сотрудниками центров социального ухода вакцинация переходит на следующий этап. Согласно списку приоритетных групп, вакцинацию будут проводить людям старше 70 лет, начиная с самых старших возрастов. В Латвии более 187 000 жителей старше 70 лет.
На неделе с 22 по 28 февраля Латвия может получить 8400 доз вакцины Moderna.
Следующие поставки вакцины AstraZeneca запланированы на 28 февраля, когда Латвия сможет получить 24 780 доз вакцины, а также 3 марта - 15 332 дозы. Всего от AstraZeneca планируется получить 172 317 доз вакцины в первом квартале, 845 179 доз во втором квартале и 254 374 дозы вакцины в третьем квартале.