Латвия получила еще 16 800 доз вакцины AstraZenecа

Полученные вакцины будут использоваться для продолжения вакцинации сотрудников и клиентов центров социального ухода, а также медиков и студентов медицины, которые решили пройти вакцинацию. Также начата вакцинация людей старше 70 лет.

В службе пояснили, что параллельно с клиентами и сотрудниками центров социального ухода вакцинация переходит на следующий этап. Согласно списку приоритетных групп, вакцинацию будут проводить людям старше 70 лет, начиная с самых старших возрастов. В Латвии более 187 000 жителей старше 70 лет.

На неделе с 22 по 28 февраля Латвия может получить 8400 доз вакцины Moderna.