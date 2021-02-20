Covid-19: в Эстонии 787 новых случаев, В Литве - 561

Эстония

За последние сутки скончались десять человек. Всего в Эстонии с начала пандемии скончалось 528 человек, больных коронавирусом.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 714,01, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 12,6%.

Всего за сутки в больницах было открыто 59 новых историй болезни Covid-19, в больничном лечении нуждаются 493 пациента.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 561 новый случай Covid-19, еще 15 человек скончались.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 238,8 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 193 558 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3162 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связана 6141 смерть.

За минувшие сутки был проведен 7154 молекулярный тест (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 065 712.