Наоми Осака второй раз в карьере победила на Australian Open

Финальный поединок продолжался 1 час 17 минут и завершился со счётом 6:4, 6:3.

По ходу встречи третья ракетка мира Наоми Осака сделала шесть эйсов, четыре брейка и ошиблась при подаче два раза. Дженнифер Брэйди, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, дважды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч стал 3:1 в пользу японки.

Для 23-летней Осаки это четвёртая победа на турнирах "Большого шлема" и седьмой титул вообще. На её счету победы на четырёх из восьми последних турнирах серии "Большого шлема" (US Open-2018, Australian Open-2019, US Open-2020, Australian Open-2021).

Осака также стала 16-й теннисисткой в истории профессионального тура, которой удалось выиграть четыре "Шлема". Из действующих она четвёртая - после Ким Клейстерс (4), Винус Уильямс (7) и Серены Уильямс (23).

За счёт победы на Australian Open в понедельник Осака станет второй ракеткой мира. В настоящее время в рейтинге лидирует австралийка Эшли Барти, которая дошла до четвертьфинала турнира.