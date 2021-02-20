Двое 20-летних получили вакцину от Covid-19, как "люди старше 60"

Национальная служба здравоохранения (NVD) не смогла объяснить в субботу, 20 февраля, как возникли такие расхождения в статистике, но признала, что ответственные за внос данных исследования могли ошибиться. NVD пообещало дать точные объяснения после того, как свяжется с самими вакцинирующими.

Согласно статистике NVD, к утру субботы было вакцинировано в общей сложности 210 человек с указанием "лица старше 60 лет", у четырех из которых в столбце "возраст вакцинированного лица" было указано меньше 60.

По статистике, 18 февраля 20-летний мужчина и 47-летняя женщина получили первую дозу вакцины против Covid-19 как "люди старше 60 лет", а 19 февраля - 20-летняя женщина и 34-летний мужчина. 2

Все четверо были вакцинированы в Детской клинической университетской больнице (BKUS).

LETA пока не смогло получить объяснения от BKUS по поводу этих расхождений.

Статистические данные о людях, вакцинированных от Covid-19, ранее собранные NVD, также показали, что среди них был человек, у которого, как причина вакцинации, было указано "по собственному желанию".

В статистике, обновленной в субботу утром, такой записи уже нет, но появился еще один вакцинированный "по собственному желанию" - 28-летний мужчина, получивший первую дозу вакцины от Covid-19 в пятницу в Екабпилсской областной больнице.

Агентству LETA в субботу не удалось связаться с Екабпилсской областной больницей.

Как сообщалось, темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии в пятницу продолжили снижаться уже второй день подряд - было использовано 975 доз вакцины, что на 163 меньше, чем в четверг, и на 754 меньше, чем в среду, следует из данных, собранных NVD.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 26 673 человека, обе дозы - 16 715 человек. По данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года население Латвии составляло 1,894 миллиона человек, поэтому к этому моменту первую дозу вакцины против Covid-19 получили 1,41% населения, обе - 0,88% населения.

Уже сообщалось, что 28 декабря прошлого года первыми в Латвии от Covid-19 стали вакцинировать сотрудников крупных больниц, 9 января начали вакцинацию семейных врачей, а с 11 января эта возможность есть у всех сотрудников медицинских учреждений. 10 февраля вакцинацию начали клиенты и сотрудники SAC, а 11 и 12 февраля первые прививки от Covid-19 были сделаны высокопоставленными государственными чиновниками и несколькими бывшими президентами. 17 февраля руководитель бюро вакцинации объявил о начале вакцинации пожилых людей старше 70 лет, которая пока не набрала оборотов.