Актуальная информация о распространении Covid-19

В последний день в Риге было зарегистрировано 307 новых инфицированных, а общее число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3216 человек.

В Даугавпилсе выявлено 54 новых случая заражения, общее число заболевших за последние 14 дней увеличилось до 504.

В Лиепае зарегистрировано 53 новых случая заражения, а общее число случаев увеличилось до 310 за последние две недели.

В Гулбенском крае выявлено 52 новых инфицированных человека, общее количество заболевших выросло до 194 за последние 14 дней.

В Балвском крае зарегистрировано 49 новых случаев инфицирования, а общее число случаев увеличилось до 231 за последние две недели.

В последний день в Юрмале был обнаружен 41 новый инфицированный, в Олайнском крае - 23, в Салдусском - 22, в Елгавском - 20, а в Мазсалацком - 19 новых зараженных. В ряде других муниципалитетов было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 3216, Даугавпилсе - 504, Юрмале - 323, Лиепае - 310, Елгаве - 306, Балвском крае - 231, Олайнском крае - 208, а также в Гулбенском крае - 194 человека.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении краев по фактическому месту жительства в 2020 году и данных SPKC о заболевших за последние 14 дней в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 513,1 случая.

В 38 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 13 из них - на 50%.

Если подсчитать количество случаев на 100 000 населения за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, то оно является самым высоким в Аглонском, Акнистском, Мазсалацском, Балвском, Вараклянском, Айзпутском, Стренчском, Вайнедском, Адажском, Олайнском и Гулбенском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.

Из новых заболевших, зарегистрированных за прошедший день, 205 - в возрасте от 50 до 59 лет, 195 - в возрасте от 30 до 39 лет, 182 - в возрасте от 40 до 49 лет, в других возрастных группах пациентов меньше.

Уже сообщалось, что в пятницу, 19 февраля, в Латвии было выявлено 1069 новых случаев Covid-19, что является самым большим количеством случаев, зарегистрированных за один день со 2 февраля, когда в стране был подтвержден 1231 новый случай Covid-19.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс объяснил в микроблоге Twitter, что количество случаев Covid-19, зарегистрированных в последний день, относительно выше, потому что "почти 200 из этих случаев относятся к предыдущим двум дням".

В последний день в Латвии также были зарегистрированы пять погибших пациентов с Covid-19. Один из них входил в возрастную группу 45-50 лет, один - 65-70 лет, а трое - 70-80 лет.

В пятницу в Латвии было проведено 11 165 тестов на Covid-19, таким образом, доля положительных случаев достигла отметки 9,6%. SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку при показателе свыше 4% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

Количество зарегистрированных случаев Covid-19 в Латвии на сегодняшний день достигло 81 109, а количество умерших пациентов с Covid-19 - 1538.