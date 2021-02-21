Фото ⟩ У Антарктиды впервые сфотографировали желтого пингвина

Фотограф считает, что редкий королевский пингвин на острове Южная Джорджия страдает лейкизмом - особым случаем пигментной недостаточности у животных, когда шерсть или оперение оказывается без пигмента, а кожа и глаза пигментированы.

Фотограф заметил желтого пингвина во время поездки на остров Южная Джорджия в 2019 году, но только сейчас опубликовал фотографии из этой поездки.

В 2019 году Адамс посетил остров, населенный редкими видами животных. Фотограф запечатлел колонию из более чем 120 000 королевских пингвинов, пока не заметил среди них "желтое пятно".

"Все пингвины, кроме одного, выглядели нормально. Он действительно отличался. Это на самом деле был уникальный опыт", - сказал Адамс о своей встрече с желтым пингвином.

Фотограф говорит, что запечатлеть уникального пингвина ему удалось только благодаря удачному стечению обстоятельств.

"Нам очень повезло, что желтый пингвин стоял прямо рядом с нами, а остальное огромное множество пингвинов не закрывало вид. В нормальных условиях передвигаться по этому пляжу практически невозможно, потому что их так много", - говорит Адамс.

Фотограф считает, что на пигментацию желтого пингвина повлиял лейкизм, который и изменил его черное оперение.

Хотя Адамс запечатлел этот вид в декабре 2019 года, ему потребовалось больше года, чтобы опубликовать фотографии, так как в 2020-м он был занят в других экспедициях.