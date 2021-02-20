"Динамо" на выезде неожиданно обыграло лидера Западной конференции

Матч завершился со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу латвийской команды. Этой победой подопечные Петериса Скудры прервали серию из десяти поражений подряд.

Счёт в матче в середине второго периода открыл Рис Скарлетт, а через минуту и шесть секунд Геннадий Столяров увеличил преимущество рижан. Ещё две минуты спустя Рихард Букартс довёл счёт до крупного, но в конце периода Никита Коростелёв отыграл одну шайбу, реализовав численное большинство. Точку в матче поставил Микс Индрашис.

Видео: Лучшие моменты матча ЦСКА - "Динамо"

В этом сезоне команды трижды встречались друг с другом. В первый раз "Динамо" было присуждено техническое поражение, затем ЦСКА добился разгромной победы со счётом 7:1, а в третий раз москвичи победили в овертайме со счётом 4:3.

В данный момент рижское "Динамо" с 27 очками в 57 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе ЦСКА 85 очков и первое место на "Западе".