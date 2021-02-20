Сборная Латвии впервые с 1999 года не поедет на чемпионат Европы по баскетболу

Сборная Латвии потерпела домашнее поражение от команды Болгарии. Матч проходил в "Арене Рига" и завершился со счётом 65:66 (17:15, 23:21, 19:15, 6:15).

Группу "Н" с четырьмя победами в пяти матчах возглавляет Босния и Герцеговина, которая обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы с первого места. Греция с тремя победами в пяти матчах также отправится на Евробаскет.

Сборная Латвии с двумя победами в пяти играх занимает третье место в группе, а Болгария с одной победой расположилась на четвёртой строчке.

Отборочный турнир латвийские баскетболисты завершат 22 февраля домашним матчем против сборной Греции.

ФОТО: Матч сборных Латвии и Болгарии

Чемпионат Европы по баскетболу должен был пройти в сентябре 2021 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии, однако в апреле 2020 года ФИБА объявила о переносе турнира на 2022 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сборная Латвии с 1992 года 11 раз отбиралась в финальную стадию чемпионата Европы, а лучший свой результат показала в 2017 году, когда заняла пятое место.