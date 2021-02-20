ЕС попутал: могут ли Россия и Европа войти в режим разрыва отношений
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Самые жесткие словесные баталии на этой неделе развернулись на линии взаимодействия России и ЕС, которая в последние дни стала линией риторического огня. На фоне взаимной высылки дипломатов российский министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил возможности разрыва отношений с ЕС в случае нарастания санкционного давления. Однако призвал не путать Евросоюз с Европой и подчеркнул, что Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой, где у Москвы много друзей и единомышленников.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 20.02.2021
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