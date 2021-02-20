Сб, 20.02.2021
Безопасный ужик, пусть живет, но то, что он забрался в комнату посреди зимы - это было страшновато! Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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ЕС попутал: могут ли Россия и Европа войти в режим разрыва отношений

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Недовотум недоверия: оправдание Трампа и раскол республиканцев
  • Улица, фонарь, Медведев: ровный свет российского протеста и настроения элит
  • ЕС попутал: могут ли Россия и Европа войти в режим разрыва отношений

Самые жесткие словесные баталии на этой неделе развернулись на линии взаимодействия России и ЕС, которая в последние дни стала линией риторического огня. На фоне взаимной высылки дипломатов российский министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил возможности разрыва отношений с ЕС в случае нарастания санкционного давления. Однако призвал не путать Евросоюз с Европой и подчеркнул, что Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой, где у Москвы много друзей и единомышленников.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.02.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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