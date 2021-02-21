Вера, счастье, патриотизм. Можно ли сказать, что Навальный в суде обратился к электорату Путина?

В обоих случаях Навальный рассказывал не только о сути рассматриваемых дел, но и о своем мировоззрении и своей политической программе. В своих выступлениях он говорил в том числе о вере и счастье - а также затрагивал темы бедности и патриотизма.

Русская служба Би-би-си попросила экспертов прокомментировать слова Навального про веру и счастье, а также спросила политологов, можно ли считать две субботние речи Навального попыткой побороться за избирателей действующего президента - ведь патриотично настроенные и верующие россияне, а также малоимущие слои населения часто считаются традиционным электоратом Владимира Путина.

О счастье

Алексей Навальный в суде:

BBC

"Нужно бороться не столько с тем, что Россия несвободная, а что она по всем направлениям несчастная. У нас всё есть - но мы несчастная страна. Откройте русскую литературу - одни описания несчастья и страданий. И не можем вырваться из этого круга, а вырваться хочется. Поэтому лозунг нужно изменить - Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой. Вот и все".

BBC

Владислав Земенков, культуролог, преподаватель Свободного университета:

В социологии есть представление, что на Западе сложился эмоциональный капитализм - культура счастья, культура личностного роста. Человек работает, чтобы получить блага, которые приведут его к счастью. В России, напротив, существует то, что называется эмоциональным социализмом или режимом судьбы. Это, во многом, режим страдания: ничего не изменится, как жили, так и будем жить. Он сформирован какими-то образцами, которые мы берем из литературы и кино - в первую очередь, вспоминается Достоевский, но и в советском кино тоже очень много страдают.

То, о чем говорил Навальный - попытка представить реальность, где Россия - это не страна, зацикленная на культурном коде страдания, а страна, которая может развиваться по западному пути. Я понял из речи Навального, что речь идет о социал-демократическом видении счастья. Это не счастье одного человека, не капиталистическое счастье - этого-то как раз много в России. Тот же дворец Путина - это про счастье, про утопию одного человека. А Навальный говорил о счастье для всех.

Россия только учится счастью. Мы сейчас живем в том, что описывается как сплав культуры страдания и культуры счастья, пришедшей к нам вместе с западной культурой после развала СССР, и возможно, мы станем свидетелями момента, когда произойдут перемены. Я думаю, люди, которые выходят на протесты - это люди, которые устали от страдания.

О вере

Алексей Навальный в суде:

BBC