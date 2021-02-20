Тихановская: Оппозиция в Беларуси "потеряла улицы"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что оппозиция "потеряла улицы", однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной. Интервью с Тихановской разместила на своем сайте в пятницу, 19 февраля, швейцарская ежедневная газета Le Temps. Материал с находящимся в Вильнюсе лидером белорусской оппозиции опубликован в преддверии ее визита в Швейцарию.

Tell your friends about what is happening in Belarus. Tell your colleagues, post on social media. The world must see this lawlessness & state terror by Lukashenka.

Imprisoned journalists, politicians, activists, students, doctors, peaceful protesters, even kids. #StandWithBelarus pic.twitter.com/9wwZUNs5vj — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 18, 2021

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская. Вместе с тем она указала, что уже сейчас идет построение структур для "завтрашней борьбы". Она добавила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков. "Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - резюмировала экс-кандидат в президенты.

Тихановская ждет встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека

Светлана Тихановская выразила надежду на то, что в ходе своего визита в Швейцарию встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби, а также с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. С ней лидер белорусской оппозиции, в частности, надеется обсудить перспективы "международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы".

Ранее, 17 февраля, стало известно, что Светлана Тихановская оказалась в числе лидеров будущего по версии американского журнала Time. Она - единственная представительница стран бывшего СССР в глобальном списке Time 100 Next. Экс-кандидата в президенты Беларуси в список внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо.

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