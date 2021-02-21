Вс, 21.02.2021
Безопасный ужик, пусть живет, но то, что он забрался в комнату посреди зимы - это было страшновато! Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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За сутки подтверждено 410 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 410 новых случаев Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 85 лет:

  • два человека в возрасте 50-55 лет;
  • два человека в возрасте 80-85 лет;

За последние сутки сделано 4819 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 8,5%.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 509.5 случая.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 81 519 человек, умерли 1542 человека.

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