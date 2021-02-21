За сутки подтверждено 410 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 410 новых случаев Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 410 новых случаев Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 85 лет:
За последние сутки сделано 4819 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 8,5%.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 509.5 случая.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 81 519 человек, умерли 1542 человека.