Вс, 21.02.2021
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Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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В воскресенье воздух прогреется до +6 градусов

ФОТО: LETA

В воскресенье, 21 февраля, в Латвии температура воздуха составит +1 .. + 6 градусов, и самый теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

Утром в воскресенье в Латвии было +1..+3 градуса, в восточных районах до -1. На севере Видземе идет ледяной дождь, небо облачное, видимость местами ухудшена из-за тумана. 

Высота снежного покрова составляет от 2 см в Вентспилсе и 4 см в Павилосте до 30 см в Сигулде, 33 см в Дагде и 18 см в центре Риги. 

Местами выглянет солнце, в Видземе и Латгале ожидается дождь, а также дымка. Ветер юго-западный, слабый или умеренный.

В Риге осадков не ожидается, временами будет солнечно, воздух прогреется до +5 градусов.

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