22-летний сын самой богатой русской женщины купил футбольный клуб в Англии: что о нём известно?

Кирилл родился в семье покойного Роберта Луи-Дрейфуса и уроженки Санкт-Петербурга Маргариты Богдановой. В 2009 году его отец умер от лейкемии, и Луи-Дрейфус-младший стал одним из трёх наследников Louis Dreyfus Company. Компания его отца занимается сельским хозяйством, переработкой пищевых продуктов и международными перевозками.

Согласно официальной информации, его мать родилась 1 июля 1962 года в Санкт-Петербурге в семье инженера. Когда Маргарите было 10 лет, родители погибли в железнодорожной катастрофе, её стал воспитывать дедушка. После окончания института Богданова до 1986 года работала переводчицей в туристическом агентстве, где познакомилась со своим первым мужем, гражданином Швейцарии, пишет Sports.ru.

После этого она уехала из СССР и устроилась на работу в российско-швейцарскую компанию, которая занималась розничной торговлей. В 1988 году Маргарита случайно познакомилась со своим будущим мужем Робертом. В 1992 году пара поженилась, у них родился сын Эрик, а через шесть лет на свет появились близнецы Морис и Кирилл.

В ноябре 2020 года Forbes оценил состояние Маргариты в 5,6 млрд долларов.

Её назвали самой богатой русской женщиной в мире. 1

Про имущество её сына ничего неизвестно. По некоторым данным, у Кирилла есть трастовый фонд, в котором хранится более двух миллиардов долларов.

Роберт был владельцем французского клуба "Олимпик". После его смерти клуб перешёл к Маргарите. Именно тогда Кирилл начал проявлять интерес к футболу. В 2016 году Маргарита решила продать клуб, при этом 5% акций она оставила своему сыну. После этого он стал часто появляться на стадионе "Велодром" и наблюдать за матчами местного клуба.

В 2017 году Кирилл поступил в Ричмондскую международную футбольную академию в Лидсе (RIASA). Он стал играть в местной лиге, но получил несколько травм и ему пришлось оставить футбол.

"Кирилл был техничным игроком и очень вежливым, умным молодым человеком. К сожалению, ему не повезло с травмами, когда он был в RIASA. Но у него было конкурентное преимущество в очень позитивной манере и хорошее чувство юмора как на поле, так и вне его", - написали на официальном сайте академии.

Молодой миллиардер хочет вернуть "Сандерленду" былую славу.

"Мы с уважением ожидаем одобрения EFL по этой сделке. Тем не менее на данном этапе было бы неправильно не подчеркнуть, какой огромной честью для меня было бы стать членом такого исторического клуба в городе, известном своей богатой футбольной культурой, восходящей к 1879 году. Многие знают о моих семейных связях с футбольной индустрией, и, приобретая "Сандерленд", я понимаю ответственность, которая возлагается на меня. У нас есть долгосрочная стратегия, которая объединяет гордые традиции "Сандерленда" с современной структурой и подходом. Мы будем стремиться быть на первых местах, а также уделять большое внимание развитию игроков и стилю игры команды.

Мы хотим создать команду, на которую будет интересно смотреть и которая воплощает дух и культуру тех, кто посещает матчи, тем самым воссоединяя клуб с фанатами, чья поддержка будет важна для нашего успеха", - подчеркнул Кирилл. 1

Отметим, что в данный момент "Сандерленд" выступает в Первой лиге Англии (третий по силе дивизион), занимая после 28 туров шестое место в турнирной таблице.