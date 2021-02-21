В результате пожара в Елгавском крае погиб один человек

Вызов на пожар поступил в 5.31. На месте происшествия оказалось, что одноэтажный деревянный дом горит на всей своей площади 100 кв. м.

Пожар удалось локализовать в 7.33. Работы по тушению продолжаются.

Еще один пожар возник в Риге через полчаса после полуночи. В квартире в двухэтажном доме рядом с печью загорелись дрова. Из горящей квартиры спасен один человек.