Вс, 21.02.2021
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Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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В результате пожара в Елгавском крае погиб один человек

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В результате пожара в деревянном доме в Елгавском крае сегодня утром погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). 

Вызов на пожар поступил в 5.31. На месте происшествия оказалось, что одноэтажный деревянный дом горит на всей своей площади 100 кв. м. 

Пожар удалось локализовать в 7.33. Работы по тушению продолжаются. 

Еще один пожар возник в Риге через полчаса после полуночи. В квартире в двухэтажном доме рядом с печью загорелись дрова. Из горящей квартиры спасен один человек.  

Всего за сутки VUGD получила 55 вызовов, в том числе 29 на пожары и 16 на спасательные работы. 

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