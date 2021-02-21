Медведев не смог. Джокович в 9-й раз стал победителем Australian Open

В решающем поединке Медведев встречался с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и проиграл со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время 33-летний Джокович реализовал семь брейк-пойнтов, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Четвёртая ракетка мира, 25-летний Даниил, дважды брал подачу оппонента, сделал шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 5:3 в пользу сербского теннисиста.

Для Джоковича это 18-я победа на турнирах серии "Большого шлема" и девятая на Australian Open. Победа принесла сербу 2,1 миллиона долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.

Медведев, в свою очередь, заработал 1,1 млн долларов призовых и 1200 рейтинговых очков, которые позволят ему стать третьей ракеткой мира.

Для Медведева это был второй проигранный финал на турнирах "Большого шлема" - в 2019 году он уступил испанцу Рафаэлю Надалю на US Open. Кроме того, поражение от Джоковича прервало победную серию россиянина, которая насчитывала 20 матчей подряд.