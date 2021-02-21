В Литве 463 новых случая Covid-19, в Эстонии - 583

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки было проанализировано 4589 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 583, что составило 12,7% от общего количества тестов.

По состоянию на утро 21 февраля в больницах находится 507 пациентов с Covid-19. В отделении интенсивной терапии находится 36 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 24.

По данным Департамента здоровья, за сутки скончались 7 человек в возрасте от 80 до 92 лет. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 535 человек.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 61 904 человек, из которых у 26 053 вакцинация завершена, то есть люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 57 616 случая заболевания Covid-19. По состоянию на 20 февраля выздоровели 45 233 человека.

Заболеваемость за последние 14 дней составила 726,27 случая на 100 000 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 463 новых случая Covid-19, проверены 4920 образцов. Еще 9 человек с Covid-19 скончались, сообщил Департамент статистики.

Заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние 14 дней - 242,7 случая.

Всего с начала пандемии в Литве Covid-19 заболел 194 051 человек, в настоящее время болеют 7 979 человек.