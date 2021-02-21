Врач, лечащий от Covid-19: не спрашивайте меня, какая вакцина лучше

Споры о вакцинах создали довольно своеобразную ситуацию.

"Поскольку в этой научной "гонке" участвует так много фармацевтических компаний, люди все чаще спрашивают меня: "Могу ли я выбрать вакцину? И какую вакцину вы бы порекомендовали"?

Ответ доктора Джона Райта прост: "Мы принимаем любую вакцину, которую нам вводят. Идея выбора кажется очень неправильной в ситуации, когда во всем мире такая нехватка вакцин".

В Италии, с другой стороны, полицейские, как сообщается, отказываются от вакцины AstraZeneca, полагая, что вакцины Pfizer и Moderna более эффективны, и утверждается, что только несколько итальянских врачей отвергают ее на том основании, что развитие иммунитета требует большего времени.

"Пока рано делать такие заявления", - сказал врач.

Доктор говорит, что его пациенты предпочитают AstraZeneca. "Людей успокаивает, что они произведены в Великобритании и тщательно протестированы", - сказал специалист.

Как врачи, так и представители общественности скептически относятся к альтернативам вакцинам против Covid-19, произведенным в России и Китае.