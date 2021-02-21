Можно ли "переносить" Covid-19 после вакцинации?

Согласно исследованию BBC, большинство вакцин не полностью защищают от инфекции, даже если они могут предотвратить симптомы.

В результате вакцинированные люди могут неосознанно переносить и распространять вирусные патогены.

Есть два основных типа иммунитета, которых можно добиться с помощью вакцин. Один из них - это так называемый "эффективный иммунитет", который может предотвратить развитие серьезного заболевания, но не может предотвратить его попадание в организм.

Второй тип - "стерилизация иммунитета", который может полностью повлиять на инфекцию и даже предотвратить бессимптомные случаи.

Пример - менингит. Существует множество вакцин от десятков различных типов менингита. Три из созданных вакцин могут предотвратить 85-90% случаев, но было доказано, что люди все еще "переносят" болезнетворные бактерии даже после вакцинации.

Бактерии могут находиться в носу или во рту, откуда они могут заразить других людей.

Исследование, в котором участвовали студенты из Соединенного Королевства показало, что вакцина не повлияла на людей, переносящих возбудитель через четыре недели.

На сегодняшний день доступные вакцины против Covid-19 не оценивались на предмет их способности предотвращать передачу. Вместо этого эффективность вакцин против Covid-19 оценивается по тому, могут ли они предотвратить симптомы.

Ученые установили, что антитела, которые развиваются у людей после заражения Covid-19, не всегда предотвращают их повторное заражение.