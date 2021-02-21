Фото ⟩ В Израиле произошла одна из самых серьезных экологических катастроф в истории страны

"Вот как сейчас выглядит климатический кризис на Среднем Востоке.

Худший разлив нефти в истории Израиля: "Смола в результате аварии загрязнила пляжи общей протяженностью в более, чем 170 километров, что составляет 40 процентов побережья Израиля".

This is what the #ClimateCrisis looks like in the #MiddleEast right now.



Worst Oil Spill in #Israel's History: "Tar from the accident has marred beaches over 170 kilometers (106 miles), 40 percent of Israel’s coast."https://t.co/8zcb2D1EvK pic.twitter.com/Ue44e4ho1u — David Windt (@DavidLWindt) February 21, 2021

Причина загрязнения еще не установлена, но, по данным Управления охраны природы Израиля,

это одна из самых серьезных экологических катастроф в истории страны. 2

Министерства окружающей среды, здравоохранения и внутренних дел выступили с совместным заявлением, в котором предостерегают людей от посещения пляжей, поскольку это может быть опасно для здоровья.

Волонтеры начали собирать смолистые вещества, некоторые из них были отравлены токсичными парами и доставлены в больницу.

Галерея: экологическая катастрофа в Израиле

"Израиль закрывает берег Средиземного моря после того, как нефть опустошила побережье"

Между тем специалисты Министерства сельского хозяйства страны сообщают, что на юге страны на берег выбросило мертвых финвалов - по всей видимости, они проглотили нефтепродукты.

На побережье также были обнаружены многие другие мертвые животные, в том числе морские черепахи. 2