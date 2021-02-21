Фото ⟩ В Израиле произошла одна из самых серьезных экологических катастроф в истории страны
В воскресенье, 21 февраля, Израиль закрыл все 200 км своих пляжей на Средиземном море, куда после недавнего шторма смыло десятки тонн липких нефтепродуктов.
В воскресенье, 21 февраля, Израиль закрыл все 200 км своих пляжей на Средиземном море, куда после недавнего шторма смыло десятки тонн липких нефтепродуктов.
"Вот как сейчас выглядит климатический кризис на Среднем Востоке.
Худший разлив нефти в истории Израиля: "Смола в результате аварии загрязнила пляжи общей протяженностью в более, чем 170 километров, что составляет 40 процентов побережья Израиля".
This is what the #ClimateCrisis looks like in the #MiddleEast right now.— David Windt (@DavidLWindt) February 21, 2021
Worst Oil Spill in #Israel's History: "Tar from the accident has marred beaches over 170 kilometers (106 miles), 40 percent of Israel’s coast."https://t.co/8zcb2D1EvK pic.twitter.com/Ue44e4ho1u
Причина загрязнения еще не установлена, но, по данным Управления охраны природы Израиля,
это одна из самых серьезных экологических катастроф в истории страны.
Министерства окружающей среды, здравоохранения и внутренних дел выступили с совместным заявлением, в котором предостерегают людей от посещения пляжей, поскольку это может быть опасно для здоровья.
Волонтеры начали собирать смолистые вещества, некоторые из них были отравлены токсичными парами и доставлены в больницу.
Галерея: экологическая катастрофа в Израиле
"Израиль закрывает берег Средиземного моря после того, как нефть опустошила побережье"
Israel shuts Mediterranean shore after oil devastates coast https://t.co/urtOnf29eA #USRC pic.twitter.com/Nr6w8W47wz— Top U.S. & World News🗽 (@USRealityCheck) February 21, 2021
Между тем специалисты Министерства сельского хозяйства страны сообщают, что на юге страны на берег выбросило мертвых финвалов - по всей видимости, они проглотили нефтепродукты.
На побережье также были обнаружены многие другие мертвые животные, в том числе морские черепахи.
Министр окружающей среды Гила Гамлиела подсчитала, что очистка побережья может стоить десятки миллионов шекелей. Шауль Гольдштейн, директор Департамента охраны природы, предсказал, что на очистку от загрязнений уйдет "много месяцев или даже больше".