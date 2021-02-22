Пн, 22.02.2021
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Светлан Тихановская
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12 лет судов и возможные 8 лет лишения свободы: сегодня огласят приговор Лембергсу

Айвар Лембергс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 22 февраля, в 11:00 Рижский окружной суд огласит сокращенный приговор по уголовному делу против председателя Вентспилсской городской думы Айвара Лембергса, его сын Анрийса и бывшего делового партнера Ансиса Сормулиса.

В понедельник приговор будет оглашен в присутствии всех обвиняемых и участников дела в здании суда в Риге на улице Абренес. После приговора планируется пресс-конференция.

Заинтересованные стороны смогут обжаловать решение в апелляционном порядке в Рижском окружном суде.

Как развивались события:

  • Суд приступил к рассмотрению этого дела еще в 2009 году. В будущем на решение окружного суда как апелляционной инстанции можно будет подать кассационную жалобу или протест в Верховный суде
  • Прокуратура потребовала приговорить Айвара Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных заработных плат или 64 500 евро.
  • Прокуратура Лембергса обвиняет во взяточничестве в особо крупных размерах, в легализации преступно нажитых финансовых средств и другого имущества, в служебном подлоге и участии в сделках, запрещенных в связи с занимаемой должностью, в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.
  • Прокуратура потребовала приговорить Анрийса Лембергса к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, а Сормулиса - к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Все трое подсудимых указали, что не понимают и не признают выдвинутые против них обвинения.

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