За сутки подтверждено 274 новых случая Covid-19. Доля положительных результатов - 8,2%

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 80 лет:

один человек - в возрасте от 55 до 60 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 70 лет,

один человек - в возрасте от 75 до 80 лет.

За последние сутки сделано 3334 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 8,2%.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 508,7 случая.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 81 793 человек, умерли 1546 человек.

В воскресенье, 21 февраля, в больницы доставлены 59 пациентов с Covid-19. 18

В воскресенье общее количество пациентов с Covid-19 в стационарах достигло 854. Из них у 771 человека - среднетяжелое течение болезни, у 83 - тяжелое.