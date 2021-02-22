Пн, 22.02.2021
Безопасный ужик, пусть живет, но то, что он забрался в комнату посреди зимы - это было страшновато! Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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За сутки подтверждено 274 новых случая Covid-19. Доля положительных результатов - 8,2%
Госпитализированы 59 пациентов

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 274 новых случая Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 80 лет:

  • один человек - в возрасте от 55 до 60 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 70 лет,
  • один человек - в возрасте от 75 до 80 лет.

За последние сутки сделано 3334 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 8,2%.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 508,7 случая.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 81 793 человек, умерли 1546 человек.

В воскресенье, 21 февраля, в больницы доставлены 59 пациентов с Covid-19.

В воскресенье общее количество пациентов с Covid-19 в стационарах достигло 854. Из них у 771 человека - среднетяжелое течение болезни, у 83 - тяжелое.

За последние сутки из больниц выписаны десять пациентов.

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