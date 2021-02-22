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В 2014 году в Латвии был открыт первый в странах Балтии и Северной Европе приватный Генетический центр с современно оборудованной лабораторией и широкими возможностями проводить различные виды углубленного генетического тестирования.

Мы сохраняем лидирующие позиции и развиваем нашу специализацию в следующих областях:

Диагностика бесплодия;

Проблемные беременности/прервавшиеся беременности;

Генетическое тестирование наследственных опухолей;

Генетические тесты стиля жизни Viva Genomics.

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По каждому направлению мы обеспечиваем широкий спектр тестирований, которые помогут определить унаследованное заболевание или генетическую предрасположенность. Безусловное преимущество генетического тестирования в Латвии – возможность не только пройти обследование качественно и быстро, но также получить ответы и рекоммендации от лучших генетиков страны на понятном языке, в рамках личного визита к доктору.

Диагностика бесплодия

Мы работаем в тесном контакте с репродуктологами, гинекологами, андрологами, эндокринологами и другими специалистами клиники iVF Riga. Это помогает комплексно установить причины проблем здоровья и определить правильное направление лечения. Не всегда виновата генетика, но, зачастую именно генетический тест определяет дальнейший ход лечения, например, парам, которые долгие годы боролись с диагнозом «бесплодие».

«Мы в своей работе больше не можем представить медицинское оплодотворение без генетического тестирования. Парам, у которых ранее были неудачные процедуры медицинского оплодотворения или беременность наступает естественным путем, но затем прерывается, мы настоятельно рекомендуем тестирование на преимплантационную генетическую анеуплоидию (ПГТ-А). Парам, которые обратились к нам с диагнозом «бесплодие» впервые, мы также советуем пройти ПГТ-А тестирование. Причина проста – во всех упомянутых случаях мы можем сократить путь от начала процедуры до рождения здорового ребенка. Тестирование помогает нам найти здоровый эмбрион, который может привести к беременности и рождению здорового ребенка. Если мы говорим о тех, кто впервые проходит медицинское оплодотворение, нужно понимать, что даже у здорового человека в зависимости от возраста развиваются 20-40% анеуплоидных эмбрионов, т.е. с генетическими изменениями (рекомендации Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) – J Assist Reprod Genet (2014) 31:1501–1509 DOI 10.1007/s10815-014-0333-x). Генетическое тестирование ПГТ-А – это уникальная возможность избежать рисков и обеспечить кратчайший путь от начала ЭКО до рождения здорового малыша», - говорит др. Виолета Фодина, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, руководитель iVF Riga Holding.

У пациентов с неоднократными неудачными циклами ЭКО или с прервавшейся беременностью; у пар с возрастным фактором (возраст женщины > 35 и возраст мужчины > 45 лет) в результате неточного деления клеток часто развиваются половые клетки с измененным комплектом хромосом. Эмбрионы, которые образуются из таких половых клеток, обычно не способны имплантироваться в слизистую матки или останавливаются в развитии во время первого триместра беременности. В таких случаях мы проводим преимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидии (ПГТ-А). Анализ ПГТ-А позволяет проводить анализ всего набора хромосом одновременно для 5-дневных эмбрионов, используя метод NGS (Next generation sequencing). В результате возможно определить потенциал дальнейшего развития эмбриона и выбрать для переноса в полость матки эмбрионы с нормальным комплектом хромосом.

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Преимплантационная генетическая диагностика (ПГТ-М) очень важна для семей, в которых из поколения в поколение передаются наследственные моногенные (возникшие из-за изменений одного гена) заболевания, или данное заболевание уже диагностировано у одного из детей в этой семье. Для таких семей актуален вопрос о возможности провести диагностику заболевания еще до наступления беременности. Методика ПГТ-М дает возможность подтвердить или исключить наличие уже известного моногенного заболевания у эмбрионов 5-го дня развития, провести селекцию жизнеспособных эмбрионов и гарантировать рождение здорового ребенка.

Если в семье были неоднократные случаи прерывания беременности, обязательно следует выявить причину, почему так происходит. Необходимо использовать все возможности, предоставляемые медициной и наукой. Одна из таких возможностей – генетическое исследование материала прерванной беременности. Данный метод дает четкий ответ на вопрос, является ли причиной прерванной беременности хромосомная патология плода. Результат тестирования может помочь найти причину прерывания беременности и разработать стратегию для успешного зачатия и наступления беременности.

Планирование семьи

Мы «за» по возможности рациональное планирование семьи. Что это значит? Планируя увеличение семьи, мы оцениваем риски, с которыми можем столкнуться. Мы хотим быть уверены, что ребенок родится здоровым, или делаем всё, чтобы своевременно выявить проблемы и избежать трудностей и переживаний в будущем.

Мы предлагаем парам тест на наследственные рецессивные заболевания, который особенно важен, если вы планируете пополнение семьи или есть подозрения о близком родстве. Это поможет вам понять, не являетесь ли вы носителями одинаковых генных изменений, которые могут повлиять на зачатие и развитие ребенка. Особенно эти анализы важны для пар, у которых в семейном анамнезе уже констатированы заболевания.

Диагностика наследственных опухолей

Мы делаем тесты для прогнозирования наследования какого-либо конкретного онкологического заболевания как для тех, кто столкнулся с заболеванием, так и для полностью здоровых людей, чтобы исключить наиболее часто встречающиеся мутации. Доступны также консультации генетика и/или онколога до и после проведения анализов. Спросите, что дает такое тестирование? Если заболевание уже диагностировано, этот тест помогает определить наиболее подходящий метод лечения (если имеются подозрения о наследственности). Если заболевания нет, но есть опасения, потому что у мамы была опухоль или у кого-то из родственников, - не нужно жить с такой мыслью! Рекомендуем прийти на консультацию. При необходимости сдать тест и, получив результаты, понять свои риски и получить рекомендации.

2021 год для нас особенно важен – мы ввели панель лечения SuperiorOnko. Это генетический анализ, который поможет оценить наиболее эффективный метод лечения онкологического заболевания. Данные о генетических особенностях опухоли абсолютно необходимы для разработки терапевтической тактики для онкологических больных.

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Генетические тесты стиля жизни Viva Genomics

Теперь и в Латвии, в нашей лаборатории, есть уникальная возможность сделать генетические тесты ДНК, которые помогут лучше понять себя и определить наиболее подходящий стиль жизни. Гены играют очень важную роль в деятельности ума и тела. Изменения в генах в совокупности с факторами внешней среды могут оказывать большое влияние на внешность, поведение и здоровье в целом.

У каждого из нас есть вопросы, ответы на которые мы ищем каждый день. Для одних это вопрос о правильном питании, витаминах – что употреблять и в какой дозировке; для других – как бороться с лишним весом, как получить больше энергии и сил для достижения намеченных результатов, наконец, какие косметические средства использовать, чтобы кожа сохранилась здоровой и молодой.

Даже небольшие изменения, которые будут приняты во внимание после получения результатов тестирования, благоприятно повлияют на качество вашей жизни и мотивируют на новые достижения!

Доступны следующие тесты:

Тест ДНК для диагностики кожи

Тест ДНК на обмен веществ

Тест ДНК на обмен витаминов

Тест ДНК на спортивные достижения

Тест ДНК на поведение, психическое здоровье

Мы являемся лидерами по внедрению инновационных технологий, весь перечень тестов выполняются на месте, в нашей лаборатории, и по каждому анализу вы получите понятное объяснение и консультацию. Для некоторых анализов доступно государственное финансирование.

В настоящее время комплекты для взятия образцов генетических тестов стиля жизни, а также комплект для взятия образцов материала прерванной беременности можно приобрести онлайн: https://ivfriga-online.lv/ru/

Вся наша работа посвящена тому, чтобы помочь вам в различных жизненных ситуациях.

Наши услуги:

Консультации врача-генетика;

Консультации онколога-химиотерапевта;

Консультации специалиста по питанию;

Генетические анализы для комплексного исследования женского / мужского бесплодия;

Определение Кариотипа;

Молекулярно-генетические исследования – молекулярное тестирование тромбофилии, неинвазивное определение резус-фактора плода у беременных, тестирование на синдром фрагильной Х-хромосомы, тестирование AZF регионов Y-хромосомы, HLA-типирование, KIR-типирование, генетическое исследование материала прерванной беременности, тестирование наследственного рака, тестирование наследуемых рецессивных заболеваний;

Преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов на уровне хромосом и генов (ПГТ-А/ПГС и ПГТ-М/ПГД);