Неделя прошла по плану: прививки от Covid-19 получали в среднем 1170 человек в день

Количество вакцинированных в субботу в статистике NVD может увеличиться еще больше, потому что не все врачи сразу вводят данные в систему электронного здравоохранения.
Например, в обновленной сегодня статистике количество людей, вакцинированных в субботу, увеличилось на 228 человек, или примерно вдвое, по сравнению с ранее объявленными 309.
Всего на прошлой неделе первую или вторую дозу вакцины получили 8189 человек, что соответствует ранее поставленной цели - по крайней мере 1000 человек в день.
Все привитые в воскресные получили первую дозу вакцины от Covid-19. Большинство из них были лицами старше 60 лет.
В воскресенье были привиты:
- 99 клиентов центров социального ухода,
- 95 человек из другой группы высокого риска,
- 427 человек в возрасте старше 60 лет,
- 49 медицинских работника,
- трое работников медицинских учреждений и
- 63 работника центров социального ухода.
В воскресенье все привитые в Латвии получили дозы вакцины AstraZeneca.
Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 28 797 человек, обе дозы - 16 783 человека.