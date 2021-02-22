Неделя прошла по плану: прививки от Covid-19 получали в среднем 1170 человек в день

Количество вакцинированных в субботу в статистике NVD может увеличиться еще больше, потому что не все врачи сразу вводят данные в систему электронного здравоохранения.

Например, в обновленной сегодня статистике количество людей, вакцинированных в субботу, увеличилось на 228 человек, или примерно вдвое, по сравнению с ранее объявленными 309.

Всего на прошлой неделе первую или вторую дозу вакцины получили 8189 человек, что соответствует ранее поставленной цели - по крайней мере 1000 человек в день.

Все привитые в воскресные получили первую дозу вакцины от Covid-19. Большинство из них были лицами старше 60 лет.

В воскресенье были привиты:

99 клиентов центров социального ухода,

95 человек из другой группы высокого риска,

427 человек в возрасте старше 60 лет,

49 медицинских работника,

трое работников медицинских учреждений и

63 работника центров социального ухода.

В воскресенье все привитые в Латвии получили дозы вакцины AstraZeneca.