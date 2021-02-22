Пн, 22.02.2021
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Алексей Навальный
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Неделя прошла по плану: прививки от Covid-19 получали в среднем 1170 человек в день

Кришьянис Капиньш получает первую дозу вакцины от Covid-19 ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 21 февраля, темп вакцинации от Сovid-19 в Латвии немного увеличился, и за день было использовано 736 доз вакцины, а в среднем на прошлой неделе прививку каждый день получали 1170 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

Количество вакцинированных в субботу в статистике NVD может увеличиться еще больше, потому что не все врачи сразу вводят данные в систему электронного здравоохранения.

Например, в обновленной сегодня статистике количество людей, вакцинированных в субботу, увеличилось на 228 человек, или примерно вдвое, по сравнению с ранее объявленными 309. 

Всего на прошлой неделе первую или вторую дозу вакцины получили 8189 человек, что соответствует ранее поставленной цели - по крайней мере 1000 человек в день.

Все привитые в воскресные получили первую дозу вакцины от Covid-19. Большинство из них были лицами старше 60 лет.

В воскресенье были привиты:

  • 99 клиентов центров социального ухода,
  • 95 человек из другой группы высокого риска,
  • 427 человек в возрасте старше 60 лет,
  • 49 медицинских работника,
  • трое работников медицинских учреждений и
  • 63 работника центров социального ухода. 

В воскресенье все привитые в Латвии получили дозы вакцины AstraZeneca.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 28 797 человек, обе дозы - 16 783 человека.

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