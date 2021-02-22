Мама Роналдиньо умерла из-за коронавируса

Мигелина Элои дос Сантос с декабря 2020 года была госпитализирована из-за осложнений, связанных с коронавирусом. В своём официальном Twitter-аккаунте 40-летний бразилец установил чёрное фото профиля.

Многие могут помнить маму футболиста по рекламному ролику чипсов Lay’s, который был популярен в 2007 году. В нём Роналдиньо стоял перед ответственным матчем на стадионе, но соблазнился на чипсы какого-то фаната. Бразилец схватил пачку, побежал на трибуны, сел рядом с мамой и угостил её чипсами.

Соболезнования Роналдиньо выразил его бывший клуб "Барселона" и бывший партнёр по команде Лионель Месси: "Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто выражаю тебе поддержку, обнимаю тебя и всю твою семью. Я очень сожалею, мир её праху", - написал аргентинец.

Напомним, Роналдиньо завершил карьеру в начале 2018 года. Последним его клубом был "Флуминенсе". За время своей карьеры он выступал за "Гремио", "ПСЖ", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Керетаро".