Перестановки в рейтингах: Медведев - третья ракетка мира, Остапенко опустилась на две строчки

Так, например, лучший теннисист России Даниил Медведев впервые стал третьей ракеткой мира, обойдя австрийца Доминика Тима. До испанца Рафаэля Надаля, который идёт на втором месте, Медведеву не хватает всего 115 баллов.

Остальные места в десятке остались прежними - лидером является серб Новак Джокович.

Отметим, что дошедший до полуфинала российский теннисист Аслан Карацев поднялся аж на 72 позиции и дебютировал в топ-100 сразу на 42-м месте.

Что касается женского рейтинга (WTA), то чемпионка Australian Open Наоми Осака вернулась на вторую строчку, поменявшись местами с румынкой Симоной Халеп. Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс вернулась в топ-10 и стала седьмой ракеткой мира, прибавив четыре позиции.

11 позиций в рейтинге прибавила финалистка Australian Open Дженнифер Брэйди - она стала 13-й, обойдя Викторию Азаренко.