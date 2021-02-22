Перестановки в рейтингах: Медведев - третья ракетка мира, Остапенко опустилась на две строчки
В понедельник, 22 февраля, после окончания Открытого чемпионата Австралии ATP и WTA обновили свои рейтинги и там произошёл ряд заметных изменений.
В понедельник, 22 февраля, после окончания Открытого чемпионата Австралии ATP и WTA обновили свои рейтинги и там произошёл ряд заметных изменений.
Так, например, лучший теннисист России Даниил Медведев впервые стал третьей ракеткой мира, обойдя австрийца Доминика Тима. До испанца Рафаэля Надаля, который идёт на втором месте, Медведеву не хватает всего 115 баллов.
Отметим, что дошедший до полуфинала российский теннисист Аслан Карацев поднялся аж на 72 позиции и дебютировал в топ-100 сразу на 42-м месте.
Что касается женского рейтинга (WTA), то чемпионка Australian Open Наоми Осака вернулась на вторую строчку, поменявшись местами с румынкой Симоной Халеп. Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс вернулась в топ-10 и стала седьмой ракеткой мира, прибавив четыре позиции.
11 позиций в рейтинге прибавила финалистка Australian Open Дженнифер Брэйди - она стала 13-й, обойдя Викторию Азаренко.
Напомним, латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова не смогли преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Австралии. Обе они опустились в рейтинге - Остапенко опустилась на две строчки (49-е место), а Севастова - на три (56).