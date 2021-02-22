Овечкин прервал голевую засуху и забросил победную шайбу в матче НХЛ

Матч завершился со счётом 4:3 в пользу "Вашингтона". Овечкин отличился в большинстве на 57-й минуте и принёс своей команде победу. Отметим, что результативный пас в этой встрече на свой счёт записал россиянин Евгений Кузнецов.

Также следует отметить гол форварда "Нью-Джерси" Никиты Гусева, который нанёс результативный бросок на последней минуте и установил окончательный счёт. Для россиянина этот гол стал первым в текущем чемпионате НХЛ. Он не играл с конца января, поскольку числился в Covid-протоколе.

После матча пресс-служба НХЛ в своём Twitter сообщила, что 35-летний Овечкин приблизился к рекордсменам лиги по количеству шайб, заброшенных в большинстве. На счету россиянина 262 шайбы, и по этому показателю он занимает 3-е место в лиге.

До ближайшего конкурента в лице легендарного форварда Бретта Халла Овечкину не хватает 4 гола. Лидером в этом рейтинге является канадец Дэйв Андрейчук - 274 заброшенные шайбы в большинстве.