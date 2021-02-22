Пн, 22.02.2021
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Овечкин прервал голевую засуху и забросил победную шайбу в матче НХЛ

Александр Овечкин ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилс".

Матч завершился со счётом 4:3 в пользу "Вашингтона". Овечкин отличился в большинстве на 57-й минуте и принёс своей команде победу. Отметим, что результативный пас в этой встрече на свой счёт записал россиянин Евгений Кузнецов.

Также следует отметить гол форварда "Нью-Джерси" Никиты Гусева, который нанёс результативный бросок на последней минуте и установил окончательный счёт. Для россиянина этот гол стал первым в текущем чемпионате НХЛ. Он не играл с конца января, поскольку числился в Covid-протоколе.

После матча пресс-служба НХЛ в своём Twitter сообщила, что 35-летний Овечкин приблизился к рекордсменам лиги по количеству шайб, заброшенных в большинстве. На счету россиянина 262 шайбы, и по этому показателю он занимает 3-е место в лиге.

До ближайшего конкурента в лице легендарного форварда Бретта Халла Овечкину не хватает 4 гола. Лидером в этом рейтинге является канадец Дэйв Андрейчук - 274 заброшенные шайбы в большинстве.

В текущем сезоне "Вашингтон" после 17 матчей имеет в активе 21 очко и занимает второе место в Восточном дивизионе. На счету Овечкина 6 заброшенных шайб в сезоне. Россиянин прервал свою безголевую серию, которая насчитывала 4 матча.

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