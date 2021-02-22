Пн, 22.02.2021
Это одна из самых серьезных экологических катастроф в истории страны. Управление охраны природы Израиля
Управление охраны природы Израиля
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Хоккей
  • Каспарайтис: "Полчаса раздавал автографы, а все думали, что я Плющенко"
1 мин для прочтения

Каспарайтис: "Полчаса раздавал автографы, а все думали, что я Плющенко"

Бывший защитник сборной России по хоккею Дарюс Каспарайтис в интервью "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на Олимпийских играх 2006 года в Турине его перепутали с фигуристом Евгением Плющенко.

48-летний Каспарайтис рассказал, что в олимпийской деревне всё было очень строго и по пропускам, поэтому не было возможности выходить и возвращаться когда вздумается.

"Я лично вообще лишь один-два раза в город выходил, и меня тогда люди перепутали с Евгением Плющенко. Думал, что все так любят Каспарайтиса, раздавал полчаса автографы, а на деле ошибочка вышла. Было неловко немного", - цитирует бывшего хоккеиста "Спорт-Экспресс".

На Олимпиаде в Турине российские хоккеисты проиграли команде Чехии в матче за третье место со счётом 0:3. В решающем матче Швеция оказалась сильнее Финляндии (3:2).

Дарюс Каспарайтис - олимпийский чемпион Альбервилля-1992, серебряный призёр Нагано-1998 и бронзовый - Солт-Лейк-Сити-2002. За время своей карьеры он выступал за "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург Пингвинз", "Колорадо Эвеланш", "Нью-Йорк Рейнджерс", а также российские "Динамо", "Ак Барс" и СКА.

Евгений Плющенко на Олимпийских играх 2006 года выиграл золото, а через восемь лет стал двукратным олимпийским чемпионом.

Последние новости

НАВЕРХ
Back