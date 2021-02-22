Бывший тренер "Витязя" рассказал, как Панарин избил девушку в Риге и едва не сел

По словам Назарова, в декабре 2011 года Панарин в одном из рижских баров избил 18-летнюю гражданку Латвии. Нынешней звезде "Нью-Йорк Рейнджерс" якобы светил реальный тюремный срок.

"В Риге 11 декабря 2011-го наш "Витязь" проиграл местному "Динамо" со счётом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних "подвигов". Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия", - сказал Назаров.

46-летний тренер рассказал, что Панарин с одноклубниками проводил время в баре отеля Radisson и в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась 18-летняя посетительница заведения.

"Наш нападающий отправил её на пол несколькими мощными ударами. Известен ли повод? Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И попросил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол", - рассказал Назаров.

Также тренер добавил, что хоккеисту светило уголовное дело, суд и реальный срок, однако, по словам Назарова, за него вступились "авторитетные жители Риги".

"Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах. Провёл как тренер воспитательную беседу? Да, но не это главное. Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали всё, чтобы наша восходящая звезда не загремела в каталажку. Не загубил карьеру. В его жизни не случилось бы ни НХЛ со ста миллионами от "Рейнджерс", ни красавицы жены в одном из самых богатых городов мира. Отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехов", - цитирует Назарова "Комсомольская правда".

Назаров, который уже более двух лет без работы, также утверждает, что Панарин в детском возрасте воровал у партнёров по команде. Стоит добавить, что Андрей Назаров ранее неоднократно критиковал хоккеиста за его гражданскую позицию.

Артемий Панарин после карьеры в "Витязе" перешёл в СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2015. Сразу после этого форвард уехал в НХЛ. До "Рейнджерс" Панарин выступал за "Чикаго" и "Коламбус". В этом сезоне у 29-летнего Артемия 18 (5+13) очков в 14 матчах.