За сутки в Эстонии добавилось 829 новых случаев Covid-19, в Литве - 263

Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 263 новых случая коронавируса, скончались шесть человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 333 случая Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3178 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6180 смертей.
Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 121 150 человек, двумя дозами - 67 014 человек.
За минувшие сутки было проведено 2952 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5781 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 829 тестов (14,3%), скончались пять человек с коронавирусом.
За сутки в больницах открыли 36 новых историй болезни Covid-19, госпитализация требуется 525 пациентам.
В Эстонии от Covid-19 привиты 62 415 человека, две дозы вакцины получили 26 375 человек.