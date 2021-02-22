За сутки в Эстонии добавилось 829 новых случаев Covid-19, в Литве - 263

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 263 новых случая коронавируса, скончались шесть человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 333 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3178 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6180 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 121 150 человек, двумя дозами - 67 014 человек.

За минувшие сутки было проведено 2952 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5781 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 829 тестов (14,3%), скончались пять человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии за последние 14 дней составляет 698,96 на 100 000 населения, а доля первичных позитивных результатов - 12,9% от количества тестов.

За сутки в больницах открыли 36 новых историй болезни Covid-19, госпитализация требуется 525 пациентам.