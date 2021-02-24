Ср, 24.02.2021
Достичь коллективного иммунитета, когда 70% населения привито от Covid-19, до середины года нет шансов. Эта цель более реальна к концу лета - в августе или сентябре. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Опыт соседей ⟩ Очередь за солнцем: куда эстонцам удалось улететь и как все устроено?

  • До сих пор со скрипом, но летали, несмотря на ограничения
  • В апреле ситуация улучшится, так как будет больше вакцинированных
  • Лыжный сезон не удался, поскольку мешает карантин
  • Своим ходом - возможно, но довольно трудно
Пляж в Дубае заманчив, но надо быть готовым к неожиданностям. ФОТО: Reuters / Scanpix

Полностью отбить у людей тягу к поездкам в теплые страны не под силу даже новым, более коварным, штаммам коронавируса, пишет Rus.Postimees.

Хотя эстонские турфирмы наперебой жалуются на катастрофическое падение оборотов и прибылей, вариантов отдыха на берегу моря или океана с вылетом из Таллинна, оказывается, все еще предостаточно на любой вкус и кошелек.

"Открыты Киев, Харьков, Кишинев..."

Например, по данным, представленным турбюро Estravel, топ-направлениями в декабре и январе по денежной стоимости проданных услуг были следующие страны: Финляндия, Испания (Канарские острова), Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Танзания, Бельгия, Швейцария, Сейшельские острова.

Вполне логично, что наибольший интерес в новых условиях проявляется к странам с умеренными коронавирусными ограничениями: это подтвердила и директор отдела маркетинга Estravel Катрин Ааслайд. Так, например, даже без наличия отрицательного теста на коронавирус в первой половине февраля можно было улететь в Мексику, Танзанию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Черногорию или Албанию. С отрицательным тестом - в ОАЭ, на Мальдивы, в Кению, а также во многие страны Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна.

В то же время закрыто для туризма большинство стран Азии, Океании, некоторые европейские страны, Канада и США (если вы ранее не находились за пределами Европы в течение 14 дней). Из традиционно популярных у эстонцев экзотических направлений закрыт, в частности, Таиланд.

Один из крупнейших туроператоров Эстонии Novatours c начала ноября до середины декабря не мог обслуживать своих пассажиров, поскольку авиарейсы были приостановлены из-за ограничений, связанных с распространением вируса.

"Начиная с середины декабря мы смогли впервые за длительный период времени совершить три рейса на Тенерифе, самый популярный остров Канарских островов.

Прямые поездки на Рождество и в начале нового года показали, что интерес к путешествиям сохраняется и что безопасно летать в отпуск можно и в сегодняшнем, адаптирующемся к коронавирусу, мире", - сказал Олев Рийсберг, директор по маркетингу и связям с общественностью Novatours.

Последний рейс Novatours вернулся с Тенерифе 9 января, до середины февраля у компании был перерыв, в течение которого она готовилась к возобновлению рейсов в Египет и продолжению полетов на Тенерифе.

Для всех, кто жаждет солнца и тепла, у Рийсберга хорошая новость:

летать прямыми рейсами в Египет можно с 13 февраля и в течение всего зимнего сезона, который продлится до апреля.

Открытия поездок в Египет жители Эстонии, по словам Рийсберга, ждали с большим интересом, активно интересуясь тамошними требованиями безопасности и прочими условиями.

Руководитель отдела по связям с партнерами Go Travel Аге Пыдер тоже возлагает надежды на возобновление долгожданных чартерных рейсов в Египет и на Тенерифе. По словам Пыдер, недавно на рынок вышел также новый провайдер прямых рейсов, который с 30 января выполняет рейсы на Гран-Канарию раз в неделю.

Все раскупили

Насколько жители Эстонии соскучились по путешествиям, говорит, к примеру такой факт: на февральскую неделю школьных каникул билеты на большинство рейсов в солнечные страны были стремительно распроданы. То, что люди стали смелее планировать свой отпуск, признал и исполнительный директор Tiketa Tour Гвидас Аукштуолис: "Наши продажи этой зимой увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. На данный момент мы видим, что первое направление, где спрос растет, - это Турция". В апреле ситуация улучшится, поскольку количество вакцинаций увеличится, а теплая погода остановит распространение вируса, уверен Аукштуолис.

Хотя до лета еще три месяца, летние поездки с каждым днем ​​бронируют все больше и больше. Представитель Estravel отмечает, что здесь в выигрыше будут те фирмы, которые предлагают гибкие условия оплаты и новые дополнительные услуги - например, возможность отложить поездку в случае положительного результата теста на Covid-19.

Что касается направлений, то по-прежнему стабильно популярны Турция, Греция и Болгария.

Из более отдаленных направлений Estravel, например, возлагает надежды на Мексику, Занзибар, Дубай и Мальдивы, куда авиабилеты и услуги проживания приобретаются отдельно. Благодаря гибким условиям бронирования можно забронировать туристические пакеты и авиабилеты даже на следующую зиму: в настоящее время - в Египет и на Тенерифе.

Аэропорт Тенерифе ждет туристов. ФОТО: AFP/SCANPIX

Отдельно следует упомянуть такой сегмент туристического бизнеса, как организация горнолыжного отдыха. Катание на лыжах или сноубордах с европейских горных склонов давно и прочно вошло в жизнь жителей Эстонии, но нынешней зимой им остается разве что осваивать спуски Отепя или Мунамяги.

По словам главы турфирмы Alpiexpress Рене Тууля, их бюро организует лыжные поездки в Австрию, Италию и Францию. Нынешней зимой эти страны еще не принимали туристов, и до конца февраля ничего не изменится.  "Статистика продаж пока нулевая. Можно ли будет куда-то поехать в марте, пока неизвестно", - сказал Тууль.

Он уточняет, что полететь, в принципе, можно куда угодно, но в альпийских странах следует соблюдать карантин, что делает невозможной недельную поездку.

Ему вторит Аге Пыдер из Go Travel, которая объясняет, что в Европе в большинстве зимних центров сейчас даже не разрешается запускать работу подъемников. "Более того, внутренний туризм в странах Северной Европы в настоящее время настолько активен, что нет мест для приезжающих извне, - сказала Пыдер. - В этом году можно было насладиться хорошими условиями, которые предлагала нам эта зима здесь, на нашей родине".

Alpiexpress понемногу готовится к следующему сезону: летом компания организует велосипедное путешествие по Альпам и бронирует места на эти поездки в обычном режиме.

Хотя авиакомпании, отели, автобусные компании и посредники прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасное обслуживание на местах, эстонские турфирмы рекомендуют клиентам отдавать предпочтение пакетным путешествиям, которые регулируются в максимальной степени - от авиаперелетов до трансферов в отели. Но при желании, действительно, всю поездку от начала до конца можно организовать самостоятельно. Главное - тщательно следить за Covid-требованиями каждого пункта назначения и стран транзита. И это порой может оказаться проблематичным.

Своим ходом

Елена в январе отправилась в небольшой зимний отпуск в Дубай. К услугам турбюро она решила в этот раз не обращаться. Cамая простая часть поездки, по ее словам - покупка авиабилетов и бронирование гостиничного номера. "Летать сейчас хорошо: не такие большие потоки народа в аэропортах. И в гостиницах людей наполовину меньше", - говорит она.

По словам Елены, для поездки ей понадобилась справка об отрицательном результате теста на коронавирус. Ее она получила в компании Synlab. Причем если большинство стран требуют справку, сделанную за 72 часа до въезда в страну, то в ОАЭ - за 96 часов (с 31 января снова 72 часа - ред.).

Обратный путь Елены в Таллинн пролегал через Амстердам. "И буквально за день до отлета Голландия ввела требование предъявить результат экспресс-теста. Гостиница и частные клиники в Дубае были даже не в курсе, где можно сделать такой тест. Эмираты в прошлом году запретили экспресс-тесты, потому что получалось слишком много ошибочных результатов, около 30%. Пассажиры были в панике, но, к счастью, за сутки специально для тех, кто летает Emirates и KLM через Нидерланды, в аэропорту организовали сдачу экспресс-теста", - описала она самый напряженный момент своего путешествия.

Хотя поездка заняла всего пять дней, за неделю Елене пришлось сдать четыре PCR-теста, причем все, кроме последнего нужно было делать за свой счет, а это, в среднем по 50-56 евро за каждый.

Также по словам Елены, обязательно нужна страховка: "Стоит она порядка 70 евро. Правда, на месте ее никто не спросил".

По мнению Елены, путешествовать таким образом вполне реально - просто нужно быть во всеоружии и владеть информацией, чтобы не развернули на границе. Всю необходимую информацию публикуют, к примеру, сайты МИДов соответствующих стран. "Это серьезная работа. Теоретически я была готова к худшему, но хотелось, конечно, нигде не застрять", - подытоживает она свой опыт.

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