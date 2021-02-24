Опыт соседей ⟩ Очередь за солнцем: куда эстонцам удалось улететь и как все устроено?

Хотя эстонские турфирмы наперебой жалуются на катастрофическое падение оборотов и прибылей, вариантов отдыха на берегу моря или океана с вылетом из Таллинна, оказывается, все еще предостаточно на любой вкус и кошелек.
"Открыты Киев, Харьков, Кишинев..."
Например, по данным, представленным турбюро Estravel, топ-направлениями в декабре и январе по денежной стоимости проданных услуг были следующие страны: Финляндия, Испания (Канарские острова), Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Танзания, Бельгия, Швейцария, Сейшельские острова.
Вполне логично, что наибольший интерес в новых условиях проявляется к странам с умеренными коронавирусными ограничениями: это подтвердила и директор отдела маркетинга Estravel Катрин Ааслайд. Так, например, даже без наличия отрицательного теста на коронавирус в первой половине февраля можно было улететь в Мексику, Танзанию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Черногорию или Албанию. С отрицательным тестом - в ОАЭ, на Мальдивы, в Кению, а также во многие страны Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна.
В то же время закрыто для туризма большинство стран Азии, Океании, некоторые европейские страны, Канада и США (если вы ранее не находились за пределами Европы в течение 14 дней). Из традиционно популярных у эстонцев экзотических направлений закрыт, в частности, Таиланд.
Один из крупнейших туроператоров Эстонии Novatours c начала ноября до середины декабря не мог обслуживать своих пассажиров, поскольку авиарейсы были приостановлены из-за ограничений, связанных с распространением вируса.
"Начиная с середины декабря мы смогли впервые за длительный период времени совершить три рейса на Тенерифе, самый популярный остров Канарских островов.
Прямые поездки на Рождество и в начале нового года показали, что интерес к путешествиям сохраняется и что безопасно летать в отпуск можно и в сегодняшнем, адаптирующемся к коронавирусу, мире", - сказал Олев Рийсберг, директор по маркетингу и связям с общественностью Novatours.
Последний рейс Novatours вернулся с Тенерифе 9 января, до середины февраля у компании был перерыв, в течение которого она готовилась к возобновлению рейсов в Египет и продолжению полетов на Тенерифе.
Для всех, кто жаждет солнца и тепла, у Рийсберга хорошая новость:
летать прямыми рейсами в Египет можно с 13 февраля и в течение всего зимнего сезона, который продлится до апреля.
Открытия поездок в Египет жители Эстонии, по словам Рийсберга, ждали с большим интересом, активно интересуясь тамошними требованиями безопасности и прочими условиями.
Руководитель отдела по связям с партнерами Go Travel Аге Пыдер тоже возлагает надежды на возобновление долгожданных чартерных рейсов в Египет и на Тенерифе. По словам Пыдер, недавно на рынок вышел также новый провайдер прямых рейсов, который с 30 января выполняет рейсы на Гран-Канарию раз в неделю.
Все раскупили
Насколько жители Эстонии соскучились по путешествиям, говорит, к примеру такой факт: на февральскую неделю школьных каникул билеты на большинство рейсов в солнечные страны были стремительно распроданы. То, что люди стали смелее планировать свой отпуск, признал и исполнительный директор Tiketa Tour Гвидас Аукштуолис: "Наши продажи этой зимой увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. На данный момент мы видим, что первое направление, где спрос растет, - это Турция". В апреле ситуация улучшится, поскольку количество вакцинаций увеличится, а теплая погода остановит распространение вируса, уверен Аукштуолис.