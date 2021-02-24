Опыт соседей ⟩ Очередь за солнцем: куда эстонцам удалось улететь и как все устроено?

Хотя до лета еще три месяца, летние поездки с каждым днем ​​бронируют все больше и больше. Представитель Estravel отмечает, что здесь в выигрыше будут те фирмы, которые предлагают гибкие условия оплаты и новые дополнительные услуги - например, возможность отложить поездку в случае положительного результата теста на Covid-19.

Что касается направлений, то по-прежнему стабильно популярны Турция, Греция и Болгария.

Из более отдаленных направлений Estravel, например, возлагает надежды на Мексику, Занзибар, Дубай и Мальдивы, куда авиабилеты и услуги проживания приобретаются отдельно. Благодаря гибким условиям бронирования можно забронировать туристические пакеты и авиабилеты даже на следующую зиму: в настоящее время - в Египет и на Тенерифе.

Аэропорт Тенерифе ждет туристов. ФОТО: AFP/SCANPIX

Отдельно следует упомянуть такой сегмент туристического бизнеса, как организация горнолыжного отдыха. Катание на лыжах или сноубордах с европейских горных склонов давно и прочно вошло в жизнь жителей Эстонии, но нынешней зимой им остается разве что осваивать спуски Отепя или Мунамяги.

По словам главы турфирмы Alpiexpress Рене Тууля, их бюро организует лыжные поездки в Австрию, Италию и Францию. Нынешней зимой эти страны еще не принимали туристов, и до конца февраля ничего не изменится. "Статистика продаж пока нулевая. Можно ли будет куда-то поехать в марте, пока неизвестно", - сказал Тууль.

Он уточняет, что полететь, в принципе, можно куда угодно, но в альпийских странах следует соблюдать карантин, что делает невозможной недельную поездку.

Ему вторит Аге Пыдер из Go Travel, которая объясняет, что в Европе в большинстве зимних центров сейчас даже не разрешается запускать работу подъемников. "Более того, внутренний туризм в странах Северной Европы в настоящее время настолько активен, что нет мест для приезжающих извне, - сказала Пыдер. - В этом году можно было насладиться хорошими условиями, которые предлагала нам эта зима здесь, на нашей родине".

Alpiexpress понемногу готовится к следующему сезону: летом компания организует велосипедное путешествие по Альпам и бронирует места на эти поездки в обычном режиме.

Хотя авиакомпании, отели, автобусные компании и посредники прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасное обслуживание на местах, эстонские турфирмы рекомендуют клиентам отдавать предпочтение пакетным путешествиям, которые регулируются в максимальной степени - от авиаперелетов до трансферов в отели. Но при желании, действительно, всю поездку от начала до конца можно организовать самостоятельно. Главное - тщательно следить за Covid-требованиями каждого пункта назначения и стран транзита. И это порой может оказаться проблематичным.

Своим ходом