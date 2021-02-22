Инфекционист: Латвия не может позволить себе ослабить ограничения

Другие причины не ослаблять ограничения - отсутствие улучшения эпидемиологической ситуации, малое количество доступных вакцин, распространение нового штамма вируса и ослабленная система здравоохранения.
"На мой взгляд, достаточно причин, по которым Латвия не может позволить себе ослабить ограничения", - считает инфекционист.
Ранее заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня профессор Гиртс Брикис заявил, что при пересмотре ограничений следует проявлять осторожность, поскольку любое ослабление увеличивает эпидемиологический риск.
"Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить", - сказал Бригис.
По его мнению, это доказывает ситуация в Эстонии, где заболеваемость вновь растет.