Футболист сборной Латвии Икауниекс продолжит карьеру за рубежом

Финский клуб сообщает, что контракт с 26-летним футболистом рассчитан на два года.

"Надеюсь быть таким игроком, который в нападении может решить исход матча. Хочу забить много голов и помочь забить своим одноклубникам. Если это получится, то и победы никуда не денутся", - сказал Икауниекс, который присоединился к команде на прошлой неделе и уже успел провести несколько тренировок.

"Мне нравится тренировочный процесс команды. Я видел две игры и могу сказать, что мы действительно хорошо смотримся. У главного тренера есть чёткое понимание, как использовать меня на поле", - поделился первыми впечатлениями футболист.

Напомним, в прошлом сезоне за "КуПС" выступал латвийский футболист Игорь Тарасов, который сейчас играет за кипрский клуб "Этникос".

Прошлый сезон Икауниекс планировал провести в норвежском клубе "Стрёмсгодсет", но уже в августе по собственной инициативе решил расторгнуть контракт, так как хотел получать больше игрового времени.

После этого Икауниекс вернулся в Латвию и присоединился к РФШ, в составе которой игрок провёл 24 матча и забил 9 голов.