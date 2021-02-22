Пн, 22.02.2021
Мы тоже должны уметь признавать ошибки Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи
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В Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко
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  • Белорусская вакцина будет готова к осени
  • Лукашенко: российская вакцина - лучшая в мире
  • Россия и Беларусь могут возобновить автомобильное движение через границу к лету
  • Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах
Путин и Лукашенко ФОТО: EPA/Scanpix

В понедельник, 22 февраля, в Сочи проходит встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как пишет Deutshe Welle со ссылкой на "Коммерсант", Лукашенко хочет получить у РФ новый кредит размером в 3 миллиарда долларов. В свою очередь Путин в начале речи заявил, что Россия была и остается для Беларуси крупнейшим инвестором.

"Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии - около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор - свыше четырех миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", - сказал он.

В начале переговоров стороны обсудили вопрос вакцины от Covid-19, возобновление транспортного сообщения между странами и другие вопросы.

Лукашенко и Путин ФОТО: AP/Scanpix

Собственная вакцина

В частности, Лукашенко рассказал о том, что в Беларуси планируется начать производство собственной вакцины от коронавируса, которая будет разработана на базе российских технологий. Также он отметил, что российская вакцина - лучшая в мире: "Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее".

По словам президента Беларуси, государство планирует начать выпуск собственной вакцины уже осенью этого года.

"У вас уже три зарегистрированных вакцины, и еще в разработке... Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим свою вакцину, специалисты у нас есть, но пока мы активно закупаем у вас",

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- цитирует Лукашенко "Дождь".

Стороны также заявили о том, что новые партии вакцины "Спутник V" будут доставлены в Беларусь в феврале и марте.

"Дорожные карты" готовы к подписанию

В ходе разговора Лукашенко отметил, что почти все "дорожные карты" по направлениям сотрудничества двух стран готовы к подписанию, пишет DW.

"Сегодня мне посол (Беларуси в РФ Владимир - Ред.) Семашко докладывал, что из 33, может быть, осталось шесть-семь дорожных карт, над которыми наши правительства работают, а все остальные в принципе готовы к подписанию", - сказал глава Беларуси.

Таким образом, автомобильное сообщение между странами может быть открыто уже к лету.

Без лыж никуда

В ходе разговора Путин пригласил своего белорусского коллегу "провести немного времени вместе и после трудовых часов прокатиться на лыжах".

Видео: Встреча Путина и Лукашенко

Как пишет "Медуза", встреча продолжалась около полутора часов, после чего президенты отправились кататься на лыжах и снегоходах. После этого переговоры продолжатся в формате официального обеда.

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