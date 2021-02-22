В Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко

"Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии - около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор - свыше четырех миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", - сказал он.

В начале переговоров стороны обсудили вопрос вакцины от Covid-19, возобновление транспортного сообщения между странами и другие вопросы.

Лукашенко и Путин ФОТО: AP/Scanpix

Собственная вакцина

В частности, Лукашенко рассказал о том, что в Беларуси планируется начать производство собственной вакцины от коронавируса, которая будет разработана на базе российских технологий. Также он отметил, что российская вакцина - лучшая в мире: "Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее".

По словам президента Беларуси, государство планирует начать выпуск собственной вакцины уже осенью этого года.

"У вас уже три зарегистрированных вакцины, и еще в разработке... Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим свою вакцину, специалисты у нас есть, но пока мы активно закупаем у вас",

- цитирует Лукашенко "Дождь".

Стороны также заявили о том, что новые партии вакцины "Спутник V" будут доставлены в Беларусь в феврале и марте.

"Дорожные карты" готовы к подписанию

В ходе разговора Лукашенко отметил, что почти все "дорожные карты" по направлениям сотрудничества двух стран готовы к подписанию, пишет DW.

"Сегодня мне посол (Беларуси в РФ Владимир - Ред.) Семашко докладывал, что из 33, может быть, осталось шесть-семь дорожных карт, над которыми наши правительства работают, а все остальные в принципе готовы к подписанию", - сказал глава Беларуси.

Таким образом, автомобильное сообщение между странами может быть открыто уже к лету.

Без лыж никуда

В ходе разговора Путин пригласил своего белорусского коллегу "провести немного времени вместе и после трудовых часов прокатиться на лыжах".

Путин предложил Лукашенко после «рабочих часов» прокатиться на лыжах pic.twitter.com/XhfV0LxSka — Дождь (@tvrain) February 22, 2021

В итоге, президенты прокатились на снегоходах на Красной поляне и даже проехали мимо отдыхающих.

Видео: Встреча Путина и Лукашенко