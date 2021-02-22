Пн, 22.02.2021
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Управление охраны природы Израиля
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В Рижском аэропорту расширены возможности тестирования на Covid-19

Аэропорт "Рига" ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С понедельника в Рижском аэропорту начал работу постоянный пункт тестирования E. Gulbja laboratorija, где пассажиры, работники аэропорта и работающих в аэропорту предприятий могут пройти тестирование на Covid-19, а также сдать другие анализы, сообщили агентству LETA в аэропорту.

Пункт находится в зале регистрации аэропорта.

Для сдачи теста на Covid-19 необходимо предварительно записаться, а в перерывах между приемом записанных пациентов будут обслуживаться и пациенты без предварительной записи. Записаться можно по телефону 67801112 или на сайте www.egl.lv.

В пункте можно сдать тест ПЦР на Covid-19 по мазку из носа и горла, ПЦР-тест по слюне, результаты которого можно получить в течение 24 часов, экспресс-тест на антигены, результаты которого можно получить в течение получаса, а также другие тесты на антигены.

Также в закрытой зоне аэропорта по-прежнему работает пункт тестирования для пассажиров, летящих в Нидерланды.

Аэропорт напоминает, что направляющимся в эту страну перед посадкой в самолет необходимо предъявить результат экспресс-теста, который сделан не более чем за 4 часа до вылета.

Также в аэропорту продолжает работу пункт бесконтактного тестирования E. Gulbja laboratorija, который находится на выходе из зала прилета Е. Здесь любой желающий может сдать тест по слюне, результаты которого будут известны в течение 24 часов.

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