В Рижском аэропорту расширены возможности тестирования на Covid-19

Пункт находится в зале регистрации аэропорта.

Для сдачи теста на Covid-19 необходимо предварительно записаться, а в перерывах между приемом записанных пациентов будут обслуживаться и пациенты без предварительной записи. Записаться можно по телефону 67801112 или на сайте www.egl.lv.

В пункте можно сдать тест ПЦР на Covid-19 по мазку из носа и горла, ПЦР-тест по слюне, результаты которого можно получить в течение 24 часов, экспресс-тест на антигены, результаты которого можно получить в течение получаса, а также другие тесты на антигены.

Также в закрытой зоне аэропорта по-прежнему работает пункт тестирования для пассажиров, летящих в Нидерланды.

Аэропорт напоминает, что направляющимся в эту страну перед посадкой в самолет необходимо предъявить результат экспресс-теста, который сделан не более чем за 4 часа до вылета.