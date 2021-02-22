SPKC: оснований для смягчения ограничений нет

В настоящее время 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет в Латвии 508,7 случая. Как подчеркивает SPKC, чтобы говорить об улучшении эпидемиологической ситуации, что позволило бы ослабить некоторые из ограничений, заболеваемость должна быть ниже 200 случаев на 100 000 человек, то есть не более 270 новых случаев за сутки.

На минувшей неделе было зарегистрировано 4813 новых случаев Covid-19 по сравнению с 4906 случаями неделей ранее. Снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах, за исключением Курземе, где продолжается небольшой ее рост.

За последние семь дней в Латвии сделано 66 173 теста на коронавирус, доля положительных результатов составила 7,3%. Неделей ранее было сделано 68 325 тестов, доля положительных результатов составила 7,2%.

В последние недели наблюдается небольшой рост заболеваемости среди детей - в этой демографической группе самая высокая заболеваемость наблюдается среди подростков от 15 до 19 лет. С свою очередь снижается заболеваемость среди людей старше 65 лет.

Индекс репродукции Covid-19 в настоящее время составляет 1, тогда как неделей ранее - 0,92. Это означает, что 100 заболевших в настоящее время теоретически заражают 100 других людей. 7