Киира Корпи - главная принцесса фигурного катания и критик "фабрики" Тутберидзе

Киира родилась в семье известного финского хоккеиста Рауно Корпи, который становился чемпионом Финляндии в составе клуба "Таппара", а в 1998 году в качестве тренера привёл женскую хоккейную команду Финляндии к бронзовым медалям на Олимпийских Играх в Нагано.

Именно поэтому Киире предрекали хоккейное будущее, но она выбрала менее популярное в Финляндии фигурное катание. В 5 лет девушка впервые встала на коньки, в 11 - прыгнула тройной сальхов, а в 14 - стала вице-чемпионкой Финляндии среди юниоров.

За время своей карьеры Киира трижды поднималась на подиум чемпионатов Европы, становилась четвёртой на Гран-При, брала бронзу Универсиады и неоднократно побеждала на чемпионатах Финляндии.

Она очаровала поклонников фигурного катания не только умением кататься на коньках, но и своей природной красотой и улыбкой. Её катание мало кого оставляло равнодушным, а своим обаянием она влюбила многих людей по всему миру в фигурное катание.

В конце октября 2013 года, когда Киира из-за травмы пропускала сезон, она впервые попробовала себя в качестве телекомментатора. После не очень удачного следующего сезона Киира приняла решение уйти из спорта.

Завершив карьеру Киира какое-то время участвовала в ледовых шоу, проводила мастер-классы для юных фигуристов и работала комментатором на телевидении. А ещё Киира даёт интервью, в которых частенько критикует методы работы Этери Тутберидзе.

Так, например, Корпи говорила о том, что Алине Загитовой не хватает свободы в сердце, а в интервью американской прессе финская спортсменка назвала культуру в фигурном катании авторитарной и разрушающей психику юных спортсменов.

"Фабрика Тутберидзе - признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов", - заявляла бывшая фигуристка.

Естественно, что после этого Киира столкнулась с потоком негативных комментариев от российских поклонников фигурного катания. В интервью Yle Киира даже шутила над тем, что рада, что не понимает по-русски.

Сейчас Киира вместе с мужем живёт в США и учится на психолога в школе Манхэттена. Недавно в свет вышла автобиография финской фигуристки, где она откровенно рассказала о том, что чувствовала сама после каждой победы или поражения.