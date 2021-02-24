Шикарный гол Жиру через себя и уверенная победа "Баварии" в Риме

Атлетико Мадрид - Челси 0:1

Этот матч из-за пандемии коронавируса прошёл на нейтральном стадионе "Националь" в Бухаресте. На протяжении всего матча команды осторожничали и создали не так много опасных моментов. Футболисты "Атлетико" и вовсе не сумели нанести ни одного удара в створ ворот.

На 68-й минуте счёт открыл нападающий "Челси" Оливье Жиру, который нанёс шикарный удар через себя. Как позже выяснилось, этот мяч стал единственным в матче. Ответный матч "Челси" и "Атлетико" состоится 17 марта в Лондоне.

Лацио - Бавария 1:4

Если в матче между "Атлетико" и "Челси" всё решил лишь один единственный мяч, то на стадионе "Олимпико" в Риме было забито целых пять голов.

На 9-й минуте счёт открыл нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а на 24-й минуте полузащитник Джамал Мусиала упрочил преимущество гостей. В конце первого тайма форвард мюнхенцев Лерой Зане довёл счёт до разгромного.

На 47-й минуте защитник "Лацио" Франческо Ачерби отправил мяч в собственные ворота и сделал счёт 0:4. Правда, через 2 минуты Хоакин Корреа сократил отставание римской команды в счёте, что вряд ли поможет "Лацио" в ответном матче, который пройдёт в Мюнхене 17 марта.