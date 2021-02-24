Шикарный гол Жиру через себя и уверенная победа "Баварии" в Риме

Шикарный гол Жиру через себя и уверенная победа "Баварии" в РимеОбзор Лиги чемпионов
Во вторник, 23 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Во вторник, 23 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Атлетико Мадрид - Челси 0:1
Этот матч из-за пандемии коронавируса прошёл на нейтральном стадионе "Националь" в Бухаресте. На протяжении всего матча команды осторожничали и создали не так много опасных моментов. Футболисты "Атлетико" и вовсе не сумели нанести ни одного удара в створ ворот.
На 68-й минуте счёт открыл нападающий "Челси" Оливье Жиру, который нанёс шикарный удар через себя. Как позже выяснилось, этот мяч стал единственным в матче. Ответный матч "Челси" и "Атлетико" состоится 17 марта в Лондоне.
February 23, 2021
Лацио - Бавария 1:4
Если в матче между "Атлетико" и "Челси" всё решил лишь один единственный мяч, то на стадионе "Олимпико" в Риме было забито целых пять голов.
На 9-й минуте счёт открыл нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а на 24-й минуте полузащитник Джамал Мусиала упрочил преимущество гостей. В конце первого тайма форвард мюнхенцев Лерой Зане довёл счёт до разгромного.
На 47-й минуте защитник "Лацио" Франческо Ачерби отправил мяч в собственные ворота и сделал счёт 0:4. Правда, через 2 минуты Хоакин Корреа сократил отставание римской команды в счёте, что вряд ли поможет "Лацио" в ответном матче, который пройдёт в Мюнхене 17 марта.
🔝 Роберт Левандовски (72) обошел Рауля Гонсалеса (71) в списке лучших бомбардиров в истории #ЛигаЧемпионов 💪 pic.twitter.com/Itw7ovctw7— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 23, 2021