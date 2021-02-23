"Динамо" у себя дома проиграло "Салавату Юлаеву"

Матч завершился со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу российской команды. Эта победа стала для "Салавата Юлаева" восьмой кряду.

В составе уфимцев отличились Сакари Маннинен, Павел Коледов и Дмитрий Кугрышев. Единственную шайбу рижан забросил Мартиньш Дзиеркалс.

В этом сезоне команды трижды встречались друг с другом и каждый раз сильнее оказывались хоккеисты из Уфы.

В данный момент рижское "Динамо" с 27 очками в 58 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Салавата" 79 очков и третье место на "Востоке".

Далее рижан ожидает ещё два домашних матча, первый из которых 25 февраля против минского "Динамо".