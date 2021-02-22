В бюджетной программе на непредвиденные случаи осталось 266,3 млн евро
В этом году в бюджетной программе "Средства на непредвиденные случаи" из 826 млн евро осталось 266,3 млн евро, сообщает Министерство финансов.
В этом году в бюджетной программе "Средства на непредвиденные случаи" из 826 млн евро осталось 266,3 млн евро, сообщает Министерство финансов.
До 22 февраля правительство одобрило выделение из этой программы для мер поддержки во время пандемии Covid-19 533,7 млн евро.
Из этой суммы Минфину выделено 110 млн евро, Минздраву - 211,7 млн евро, Министерству благосостояния - 82,4 млн евро, Минземледелия - 45,5 млн евро, Министерству экономики - 32,2 млн евро, Министерству обороны - 12,4 млн евро, Министерству образования и науки - 3,3 млн евро, Министерству внутренних дел - 1,9 млн евро, а целевые дотации самоуправлениям составили 17,4 млн евро. Меньшие суммы выделены также другим министерствам и учреждениям.
Как заявил Минфин, уже получены новые запросы на выделение средств из этой программы, а также ожидаются дополнительные запросы от министерств. Например, 182,1 млн евро необходимы для выплаты в марте пособия семьям в размере 500 евро за ребенка, 134 млн евро - для выплаты пособий за простой, зарплатных субсидий и других видов поддержки, 240 млн евро - для обеспечения оборотных средств предприятий, пострадавших из-за кризиса.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ситуацию со средствами на непредвиденные случаи ранее назвал тревожной, отметив, что запросы растут в геометрической прогрессии.
Как сообщалось, на прошлой неделе правительство одобрило предложение Минфина выделить еще 500 млн на непредвиденные расходы, таким образом, общий объем программы достиг 826,73 млн евро. Минфин пояснил, что дополнительные средства необходимы, так как к 15 февраля в программе на непредвиденные случаи из предусмотренных 326,73 млн евро осталось 164,66 млн евро, а с учетом уже принятых Кабинетом министров решений возник дефицит в размере 105,3 млн евро.