В бюджетной программе на непредвиденные случаи осталось 266,3 млн евро

До 22 февраля правительство одобрило выделение из этой программы для мер поддержки во время пандемии Covid-19 533,7 млн евро.

Из этой суммы Минфину выделено 110 млн евро, Минздраву - 211,7 млн евро, Министерству благосостояния - 82,4 млн евро, Минземледелия - 45,5 млн евро, Министерству экономики - 32,2 млн евро, Министерству обороны - 12,4 млн евро, Министерству образования и науки - 3,3 млн евро, Министерству внутренних дел - 1,9 млн евро, а целевые дотации самоуправлениям составили 17,4 млн евро. Меньшие суммы выделены также другим министерствам и учреждениям.

Как заявил Минфин, уже получены новые запросы на выделение средств из этой программы, а также ожидаются дополнительные запросы от министерств. Например, 182,1 млн евро необходимы для выплаты в марте пособия семьям в размере 500 евро за ребенка, 134 млн евро - для выплаты пособий за простой, зарплатных субсидий и других видов поддержки, 240 млн евро - для обеспечения оборотных средств предприятий, пострадавших из-за кризиса.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ситуацию со средствами на непредвиденные случаи ранее назвал тревожной, отметив, что запросы растут в геометрической прогрессии.