В Цибласском крае мужчина, возможно, случайно застрелил себя из винтовки

В прошлую субботу, 20 февраля, Лудзенский участок Госполиции управления Латгальского региона получил информацию о том, что найден труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. По данному факту был начат уголовный процесс.

Стражи порядка получили информацию о том, что в волости Лидумниеку Цибласского края найден труп мужчины 1983 года рождения, у которого констатирована огнестрельная рана в голове.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что, возможно, произошел несчастный случай. Скорее всего, мужчина невнимательно обращался с оружием и не соблюдал требования безопасности, в результате чего произвел выстрел в направлении самого себя, который оказался смертельным, сообщили в полиции.

У стражей порядка нет основания считать, что произошло убийство.