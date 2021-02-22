Пн, 22.02.2021
Безопасный ужик, пусть живет, но то, что он забрался в комнату посреди зимы - это было страшновато! Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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В Цибласском крае мужчина, возможно, случайно застрелил себя из винтовки

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В результате невнимательного обращения с оружием в Цибласском крае погиб мужчина, сообщает агентство LETA.

В прошлую субботу, 20 февраля, Лудзенский участок Госполиции управления Латгальского региона получил информацию о том, что найден труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. По данному факту был начат уголовный процесс.

Стражи порядка получили информацию о том, что в волости Лидумниеку Цибласского края найден труп мужчины 1983 года рождения, у которого констатирована огнестрельная рана в голове.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что, возможно, произошел несчастный случай. Скорее всего, мужчина невнимательно обращался с оружием и не соблюдал требования безопасности, в результате чего произвел выстрел в направлении самого себя, который оказался смертельным, сообщили в полиции.

У стражей порядка нет основания считать, что произошло убийство.

На месте событий была изъята зарегистрированная винтовка с глушителем.

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